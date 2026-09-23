Tensión en El Carmen por nueva amenaza del ELN contra la fuerza pública
La comunidad está pidiendo garantías de seguridad.
Norte de Santander
Luego del atentado con explosivos lanzados desde drones contra la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander, la noche de este domingo 20 de septiembre y que dejó la infraestructura destruida, una nueva amenaza del ELN contra la fuerza pública tiene bajo tensión a los carmelitanos.
De acuerdo con los testimonios conocidos por Caracol Radio, durante las últimas horas las familias que viven cerca a la estación de Policía habrían sido alertadas de un nuevo ataque con explosivos.
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La advertencia de los grupos armados
“Nos dijeron que nos saliéramos de nuestras casas porque van a volver a hacer otro atentado”, dijo uno de los habitantes de la zona.
“A nosotros nos da mucho miedo, porque eso mismo hicieron en Guamalito, le dijeron a la gente que se saliera y ellos en la noche volaron la subestación”, agregó el habitante.
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Esta persona fue enfática en advertir que muchas de estas familias no tienen otro lugar para donde irse.
Por lo anterior, los habitantes están solicitándole al Gobierno nacional que no los deje solos, que se refuerce la seguridad en la zona y les garantice que ellos podrán estar a salvo en sus propias viviendas.
El Carmen sigue bajo toque de queda
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Recordemos que por el atentado perpetrado la noche del pasado domingo y como medida de seguridad, la Administración municipal decretó toque de queda por tres días, con el fin de garantizar la seguridad en el casco urbano.
Se trata del decreto 106 del 2026 que bajo el objetivo de “proteger la vida e integridad de la comunidad, ante alteraciones del orden público, se decretó las siguientes medidas en todo el municipio:
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- Restricciones a los establecimientos: Los establecimientos abiertos al público que vendan bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados las noches del 21, 22 y 23 de septiembre del 2026, de 7:00 P.M. a 5:00 A.M.
- Toque de queda: Toque de queda en general los siguiente días, lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de septiembre del 2026″.
Además, el mandatario de este municipio, José Reinel Contreras, sacó a toda su familia hacia la ciudad de Cúcuta, como medida preventiva ante posibles nuevas acciones de este grupo armado ilegal.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...