Colombia busca clasificar a la final del Mundial Femenino U20: fecha, hora y dónde ver el partido

Colombia está cerca de jugar la gran final del Mundial Femenino Sub-20. El equipo de Carlos Paniagua se ha instalado en semifinales a punta de corazón y mantiene viva la ilusión del título, aunque será complicado llegar a la definición, pues al frente estarán las actuales campeonas de la categoría: Corea del Norte, que lograron su título en Bogotá en el 2024.

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La Tricolor ya se enfrentó contra el conjunto asiático en la fase de grupos y terminó con derrota por 3-0, un resultado que llevó al combinado nacional a la tercera posición de la zona, pero con la que le bastó para avanzar a octavos de final.

¿Cuál ha sido el camino de Colombia en el Mundial?

El equipo nacional comenzó el campeonato del mundo logrando un sólido triunfo contra Costa Rica, al cual derrotó 3-1 con goles de Fernanda Viafara, Mariana Silva y Catalina Cortés.

Posteriormente, igualó sin goles ante Portugal y terminó con la expulsión de Lina Arboleda al minuto 90. Finalmente, cerró la fase de grupos con derrota por 3-0 ante Corea del Norte.

La Tricolor avanzó a octavos de final como una de las mejores terceras con 4 puntos y diferencia de gol de -1. En la ronda de los mejores 16, dejó en el camino a Polonia con un autogol agónico de Bartczak.

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En los cuartos de final, nuevamente hubo sufrimiento, pero también paciencia por parte de las colombianas, que supieron esperar el momento para anotarle a Nigeria. El gol llegó al 90+2 y fue obra de Valerín Loboa, quien le dio una clasificación histórica al equipo nacional a sus segundas semifinales en esta categoría.

Así llega Corea del Norte, vigente campeón del torneo

Corea del Norte es el mejor equipo del campeonato, pues ha marcado 13 goles y no ha recibido ninguno, un equilibrio perfecto para postularse a la retención del título.

Las asiáticas comenzaron imponiéndose ante Portugal por 2-0, luego golearon a Costa Rica 4-0 y cerraron la fase de grupos con un 3-0 ante Colombia.

En octavos de final vencieron 2-0 a Japón y repitieron este resultado contra Canadá. Con la que está por jugarse, Corea del Norte ha disputado 5 semifinales en Mundiales Femenino Sub-20, dejando un saldo de 3 clasificaciones a la final para la posterior coronación con el título.

Colombia, en su segunda semifinal, buscará dar la sorpresa

La Tricolor ya sabe lo que es jugar una semifinal de un Mundial Femenino Sub-20, pues estuvo en el juego ante Nigeria del Mundial del 2010. En esa oportunidad fue derrota por 1-0 y posteriormente se perdió el partido por el tercer puesto con Corea del Sur.

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Para esta semifinal, el técnico Carlos Paniagua no podrá contar con Maithé López por lesión, Juana Ortegón y Sintia Cabezas por acumulación de amarillas.

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