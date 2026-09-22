Nuevo decreto de toque de queda en El Carmen, Norte de Santander, por alteración de orden público

El Carmen, Norte de Santander. / Foto: Alcaldía de El Carmen (Facebook).

Norte de Santander

La administración municipal en El Carmen, Norte de Santander, volvió a tomar la medida de toque de queda, tras los recientes hechos violentos presentados en el casco urbano y que dejó completamente destruida la estación de Policía.

Se trata del decreto 106 del 2026 que bajo el objetivo de “proteger la vida e integridad de la comunidad, ante alteraciones del orden público, se decretó las siguientes medidas en todo el municipio:

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Restricciones a los establecimientos: Los establecimientos abiertos al público que vendan bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados las noches del 21, 22 y 23 de septiembre del 2026, de 7:00 P.M. a 5:00 A.M.

Los establecimientos abiertos al público que vendan deberán permanecer cerrados las noches del Toque de queda: Toque de queda en general los siguiente días, lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de septiembre del 2026″.

Advierte la administración municipal que “las prohibiciones serán en la franja horaria establecidas en cada uno de los días”.

Toque de queda en El Carmen, Norte de Santander. / Foto: Alcaldía de El Carmen. Ampliar Toque de queda en El Carmen, Norte de Santander. / Foto: Alcaldía de El Carmen. Cerrar

¿Qué está pasando en El Carmen?

En el municipio de El Carmen, ubicado en la zona norte del departamento Norte de Santander, se vienen presentando alteraciones del orden público, por atentados contra la fuerza pública, atribuidos al ELN.

Hace dos semanas atrás, la subestación de Policía en el corregimiento de Guamalito fue atacada en múltiples oportunidades con explosivos lanzados desde drones y ráfagas de fusil. Por estas acciones tres uniformados resultaron heridos y días después fueron retirados los 21 policías que prestaban su servicio en esta subestación.

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Desde entonces y de acuerdo con el testimonio de los carmelitanos, existía la amenaza que algo similar ocurriera en el casco urbano de su municipio.

A pesar de que el Gobierno nacional ordenó la reconstrucción de la subestación de Policía de Guamalito, así como el reintegro de la fuerza pública a ese lugar, la noche del domingo 20 de septiembre la estación de Policía de El Carmen fue atacada con enjambre de drones y ráfagas de fusil, quedando en más de un 50% destruida.

Por esta última acción violenta un uniformado resultó herido.