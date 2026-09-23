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23 sep 2026 Actualizado 12:00

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Cúcuta

Investigan presunto caso de retención de hijo de concejal en Los Patios

El hecho se habría presentado en el sector de La Cordialidad

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Norte de Santander

La Policía Metropolitana de Cúcuta investiga la denuncia pública hecha por el concejal Rubén Galvis quien alertó sobre la presunta retención de su hijo en circunstancias que están por establecerse.

El dirigente político advirtió que sobre la calle 28 entre avenidas 1 y 2 sobre el sector La Cordialidad un hombre habría tomado a su hijo de la mano, lo habría halado para intentar sacarlo de la zona.

Frente a este hecho, revela el concejal que su hijo reaccionó, logró soltarse de la mano del desconocido, correr y llegar a casa, sano y salvo.

El político demando la colaboración de la ciudadanía para tratar de establecer el paradero del hombre que al parecer esta comprometido en el hecho, a través de las cámaras del sector.

Así mismo las autoridades a través de policía judicial investigan el hecho para tratar de establecer lo que ocurrió realmente.

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