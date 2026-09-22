Lucas Murillo, el niño cucuteño que continúa su recuperación tras cirugía cardíaca en Bucaramanga

Lucas Murillo. / Foto: Ana María Rueda. / La fotografía publicada es autorizada por sus padres.

Cúcuta

Luego de tres semanas de permanecer hospitalizado en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, Lucas Murillo, el cucuteño de siete años que presenta patologías cardíacas, fue sometido a un procedimiento quirúrgico.

En diálogo con Caracol Radio, Andrea García, madre del menor, indicó que después de permanecer ocho horas en un quirófano, Lucas ha tenido una buena recuperación. Sin embargo, las próximas 72 horas son de especial cuidado.

“Para nosotros ha sido un milagro de Dios que el niño haya salido extubado, que en la noche haya podido hablar con él, que me haya pedido agua, que le haya podido dar y que le haya podido tomar sin ningún problema”, expresó García.

Agregó que de momento el menor se encuentra algo irritado por los efectos de la anestesia, pero que ha evolucionado positivamente.

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Una cirugía que cambió la circulación del corazón de Lucas

Andrea García entregó detalles del procedimiento al que fue sometido el pequeño Lucas. De acuerdo con esta mamá, los médicos modificaron parte de la anatomía cardíaca de Lucas y realizaron una conexión diferente que cambia la circulación de la sangre hacia las ramas pulmonares.

Uno de los principales retos ahora es que el cuerpo del menor se adapte a los cambios realizados durante la intervención.

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“Le cambiaron la anatomía al corazoncito de Lucas y una parte que estaba conectada a una aurícula ahora pasa a ser conectada a otra parte del corazón, que son las ramas pulmonares”, explicó.

Así han sido las últimas tres semanas para la familia Murillo García

Andrea García aseguró que las últimas tres semanas han sido muy diferentes a la odisea, que como familia, vivieron en busca de que no se le vulneraran los derechos a Lucas.

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El video que grabó el niño dirigido al presidente Abelardo de la Espriella y que despertó una ola de solidaridad en todo el país, abrió puertas para que Lucas continuara recibiendo la atención médica especializada que requiere.

“Nunca nos imaginamos que fuera a suceder una cosa así, semejante avalancha, que la gente nos arropara de esa manera, estuviera tan pendiente de nosotros”, señaló. “Hemos logrado lo que hace un mes veíamos imposible, que era esta cirugía, que le pudieran dar mejor calidad de vida al niño, que le pudiera dar una esperanza para que su vida fuera, como dijo el presidente también, tranquila y serena”, dijo Andrea García.