Otro ataque con drones explosivos en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un nuevo ataque con drones generó temor y zozobra entre los habitantes del corregimiento Filo el Gringo, en El Tarra, Norte de Santander, durante la tarde de este martes de 22 de septiembre.

El ataque dejó afectada una vivienda del sector luego de que uno de los artefactos impactara contra el inmueble.

Aunque no se reportaron personas heridas, el hecho generó preocupación entre las familias de esta zona del Catatumbo.

El uso de drones con explosivos vuelve a poner en evidencia el riesgo al que están expuestas las comunidades en medio de la confrontación armadas que continúa en esta región de Norte de Santander.

El hecho se suma a los recientes ataques registrados con esta modalidad en diferentes municipios del Catatumbo, aumentando el temor entre los habitantes, especialmente en sectores donde los enfrentamientos y las acciones violentas han terminado afectando directamente a la población civil.