Endurecen medidas para prohibir venta de gasolina de contrabando en la frontera

Medidas para frenar contrabando de gasolina en frontera / Foto: Getty Images( Thot )

Norte de Santander

La alcaldía de Villa del Rosario a través del alcalde Camilo Suárez adoptó medidas para frenar la venta de gasolina de contrabando en ese municipio fronterizo con Venezuela.

Mediante el decreto 133 la administración municipal busca “prevenir y controlar la compra, recepción, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, suministro y utilización de gasolina o combustibles, cuya procedencia y trazabilidad no puedan acreditarse mediante los documentos, registros o soportes exigibles conforme a la regulación nacional vigente”.

Frente a esta decisión se advierte por parte de la alcaldía que quienes infrinjan la ley serán sometidos a sanciones de tipo:

Código de convivencia ciudadana de la Policía Nacional, Tránsito y Transporte, ademas de acciones penales que contemplan prisión de 6 a 12 año y el pago de multas hasta de 6 mil salarios mininos legales vigentes.

La medida fue de buen recibo en la zona de frontera, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en el área limítrofe para la comisión de este delito.