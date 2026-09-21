Con drones y ráfagas de fusil atacan estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

El Carmen, Norte de Santander. / Foto: Alcaldía de El Carmen (Facebook).

Norte de Santander

Nuevamente el municipio de El Carmen, Norte de Santander es blanco de acciones terroristas por parte de grupos armados al margen de la ley.

La noche de este domingo 20 de septiembre, la estación de Policía fue atacada con enjambre de drones y ráfagas de fusil.

De acuerdo con la información entregada por la comunidad, se escucharon al menos ocho explosiones en el casco urbano de ese municipio nortesantandereano.

El hecho se presentó cuando un grupo de feligreses salía de la iglesia, finalizada la misa.

El templo católico está ubicado a dos cuadras de la estación de policía.

“En estos momentos de tensión, lo más importante es salvaguardar la vida y la integridad de todos nuestros habitantes”, fue el mensaje entregado por la Personería de ese municipio.

De momento se desconoce el estado de salud de los uniformados que prestan su servicio en esta estación de Policía.