Lourdes, Norte de Santander, activa alerta amarilla por reducción del agua

Norte de Santander.

Lourdes, Norte de Santander, activó la alerta amarilla por fenómeno de sequía, ante la reducción del caudal de la quebrada La Quinta, fuente que abastece el sistema de agua del municipio.

De acuerdo con la Oficina de Servicios Públicos de Lourdes, el caudal de esta fuente hídrica ha disminuido en más de un 40% debido al prolongado periodo de sequía, situación que se estaría agravando por el uso indiscriminado del agua por parte de algunos sectores de la población.

Ante este panorama, fue puesto en marcha de manera inmediata el Protocolo de Actuación por Fenómeno de Sequía, que contempla el seguimiento diario de los niveles de caudal y el monitoreo del comportamiento de toda la red de distribución.

Las autoridades hicieron además un llamado a los usuarios para reducir el consumo de agua en las actividades domésticas, evitar dejar grifos abiertos y abstenerse de utilizar el agua de la red para lavar carros, motos, regar jardines o llenar piscinas.

También solicitaron a la comunidad reportar de inmediato cualquier fuga de agua que sea detectada en la vía pública o en las redes de distribución, con el propósito de evitar mayores pérdidas del recurso.

La administración municipal pidió a los habitantes mantener las medidas de ahorro mientras se monitorea la evolución de la fuente que abastece de agua al municipio.