El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alerta en El Catatumbo por aumento de campos minados: víctimas piden apoyo al Gobierno nacional

La cruda crisis de orden público que vive la región del Catatumbo tiene en alerta máxima a las organizaciones sociales, quienes en la actualidad están alzando su voz por el aumento de campos minados que ya ha dejado varias víctimas durante este año 2026.

En entrevista con 6AMW de Caracol Radio, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, aseguró que “estamos viviendo una crisis muy difícil en la región del Catatumbo por el tema de las minas antipersonas”, argumentando que estos artefactos han sido instalados en zonas de tránsito habitual de las comunidades.

Más información Fue asesinada niña de 13 años que había sido reclutada el pasado mes de abril en el Catatumbo

Tibú y El Tarra, entre los municipios más afectados

Los principales hechos se han presentado en las vías veredales de los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander. Situación que ha afectado a los contratistas de la empresa de energía, menores de edad y agricultores.

“En los últimos días ha dejado una gran cantidad de civiles que han caído en estos campos minados”, afirmó Mayorga, quien agregó que algunos de estos hechos han dejado personas muertas y otras con graves lesiones y pérdida de extremidades.

El desminado humanitario fue suspendido por falta de condiciones de seguridad

Las organizaciones sociales están haciendo un llamado a las autoridades para que se adelante con urgencia un desminado humanitario en la zona. Sin embargo, de acuerdo con Mayorga, las condiciones de seguridad derivadas de la confrontación armada ha dificultado la continuidad de estas labores.

“Por el momento no se puede hacer un desminado humanitario por las confrontaciones de estas dos guerrillas en esta región del país”, manifestó. “El llamado que hacemos al Gobierno nacional es para que brinden condiciones de seguridad que permitan desminar estos territorios”.

Más información Con drones y ráfagas de fusil atacan estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Cerca de 30 hechos visibilizados

Datos consolidados por la Asociación Nacional de Víctimas deja en evidencia que durante estos 20 meses de confrontaciones entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN, se han registrado al menos 30 casos de víctimas que han caído en campos minados.

Sin embargo, Mayorga alertó que “no todos estos hechos han sido reportados a la opinión pública y a las autoridades por el tema de las amenazas”.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:30 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: