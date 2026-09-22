Madres del Catatumbo revelan cifras alarmantes de reclutamiento infantil en Tibú durante este 2026

El occidente del Huila, especialmente La Plata, Nátaga e Íquira, concentra el mayor número de casos de reclutamiento de menores, según Indepaz

Catatumbo

El reclutamiento infantil en la región del Catatumbo sigue en aumento. De acuerdo con la organización social Madres del Catatumbo por la Paz, este año 2026 se han presentado 11 casos.

Carmen García, presidente de esta organización, visibilizó el drama que están viviendo las familias de los menores que han sido reclutados y aquellas que temen que sus hijos caigan en manos de grupos al margen de la ley.

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“Nos pronunciamos pidiéndole a los grupos al margen de la ley de no seguir reclutando en nuestro territorio. Es preocupante ver cómo se ha incrementado el reclutamiento forzado, sobre todo en el municipio de Tibú. Es un llamado como madres, que a nuestros hijos no nos lo sigan entregando muertos”, manifestó García.

Recordemos que desde hace 20 meses, las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN adelantan una disputa territorial en el Catatumbo que ha provocado múltiples violaciones al DIH. Por lo anterior, esta líder exigió que cesen de inmediato estas acciones que está afectando el tejido social del campesinado catatumbero.

Casos de reclutamiento

A pesar de no tenerse una cifra oficial, desde Madres del Catatumbo por la Paz informaron que durante este año 2026 se han presentado al menos 11 casos de reclutamiento infantil, siendo el epicentro de este flagelo el municipio de Tibú.

De acuerdo con Carmen García, en Tibú se ha conocido seis casos de reclutamiento en menores de 16 años.

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“Al reclutar un niño le arrebatan los sueños, lo matan en vida, pero también matan a su familia. Pedimos encarecidamente a los actores armados devolver los niños que tienen al territorio, al seno de su familia. Por Dios, no pueden poner como escudo en esta pelea (...) a los niños y niñas de nuestro territorio”, enfatizó la líder social.

Petición al Gobierno nacional

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Pero también hizo un llamado al Gobierno nacional, cuestionando la respuesta institucional que se ha tenido frente a cruda realidad que vive el territorio.

“Al Estado colombiano le pedimos que haga algo para prevenir el reclutamiento forzado. No es posible que seamos las organizaciones sociales quienes nos estén mostrando todo para proteger a nuestros niños, mientras el Estado lo que está haciendo es mirando cómo hace para atacarlos y asesinarlos, sin mirar cómo se hace una prevención para recuperarlos”, concluyó.