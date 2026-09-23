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¿Habrá racionamiento de agua en Bogotá por fenómeno del Niño? Esto dice Aguas de la Sabana

Desde del Congreso de Andesco en Cartagena, Óscar Eduardo Gómez, gerente de Aguas en la Sabana, conversó con Dos Puntos acerca del impacto que tiene el fenómeno del Niño en Colombia.

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“Estamos muy preocupados con lo que pueda pasar, pues los monitoreos a nivel del país dicen que vamos a tener un super fenómeno del Niño y hay altas probabilidades de que sea en octubre, noviembre y diciembre de este año (2026)”, dijo.

Afirmó que, como empresa de acueducto de la Sabana de Bogotá, tienen todas las alarmas y planes de contingencia encendidos y preparados para afrontar el fenómeno de sequía.

¿Habrá racionamientos y cortes de agua en Bogotá y la Sabana?

Gómez informó que, según información de sus proveedores, no se tiene estimado que haya racionamiento porque los niveles de los embalses están bien. Sin embargo, expresó que la situación debe monitorearse a detalle.

Precisamente, para evitar cortes o racionamiento en la capital colombiana y en la Sabana invitó a los ciudadanos a ahorrar agua.

Escuche la entrevista completa aquí: