Alerta por El Niño: un 75 % de probabilidad de que sea el más intenso de los últimos 76 años

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una nueva alerta asegurando que las condiciones de “El Niño continúan fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical, de manera excepcional”, según el monitoreo de los principales centros internacionales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).

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De acuerdo con el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial, la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es de casi el 100%.

“Es la primera vez que un boletín El Niño/La Niña Hoy es tan categórico, lo que evidencia el amplio consenso existente en la vasta red de expertos de la OMM”, subrayó la agencia.

Los modelos estadísticos proyectan una persistencia de este fenómeno hasta el primer trimestre de 2027, con una “intensidad muy fuerte”.

Según el IDEAM, durante el último trimestre del 2026 hay una probabilidad de 75 % de que sea el más intenso desde 1950.

Inteligencia geoespacial: la clave para proteger la infraestructura crítica de Colombia

Ante la creciente amenaza de estos fenómenos climáticos, Colombia enfrenta el desafío de proteger su infraestructura crítica y garantizar la continuidad de sus servicios esenciales.

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Expertos señalan que el uso de la inteligencia geoespacial y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es fundamental para anticipar riesgos y evitar interrupciones que afecten a la sociedad y a la economía.

Sequías, incendios forestales o variaciones extremas de temperatura pueden paralizar las telecomunicaciones y el suministro de energía y agua.

Según datos del Banco de Bogotá, una sola hora de apagón en Colombia podría generar un impacto económico de entre $204.000 millones y $375.000 millones.

Marta Madrid, gerente del sector de infraestructura de Esri Colombia, señaló que la llegada de El Niño no debe verse únicamente como un fenómeno climático, sino como un “riesgo operacional” que compromete a empresas de servicios públicos y de transporte vial, aeroportuario, férreo y marítimo.

Prevención con tecnología SIG

Para mitigar estos impactos, la tecnología geoespacial, como la plataforma ArcGIS de Esri, se ha convertido en una herramienta indispensable. Esta tecnología permite integrar y cruzar datos que normalmente están dispersos para identificar con precisión dónde se concentra el riesgo.

“La tecnología geoespacial, como ArcGIS de Esri (...) permite entender dónde se concentra el riesgo y anticipar sus posibles consecuencias, por medio de la construcción de modelos predictivos, como los gemelos digitales, que permiten priorizar inversiones preventivas y activar alertas tempranas”, indicó Madrid.

“Desde una perspectiva empresarial, el principal valor de los SIG es que permiten tomar decisiones informadas antes, durante y después de que ocurra la crisis”, añadió.

Impactos y regiones que podrían verse más afectadas por El Niño

Mayor probabilidad de reducción de lluvias en regiones Pacífica, Andina y Caribe; incremento de temperaturas, mayor evapotranspiración.

Riesgo de disminución de caudales y niveles bajos en embalses, en las regiones anteriormente mencionadas, con afectación al abastecimiento humano, agricultura, generación hidroeléctrica y ecosistemas estratégicos.

Posible aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal y deterioro de la calidad del aire en zonas vulnerables.

El Niño y las altas temperaturas aumentan olas de calor y podrían afectar la salud humana generando deshidratación, insolación; favorecen la reproducción de mosquitos y la transmisión de dengue, zika y chikungunya.

El IDEAM recomendó a las autoridades locales y nacionales fortalecer los planes de contingencia, promover el ahorro del agua, así como las estrategias preventivas contra los incendios forestales.

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