¿Por qué son las marchas HOY 14 de octubre en Colombia? Razones del Paro Nacional

Este miércoles 14 de octubre de 2026, se está llevando a cabo una jornada de marchas convocada por organizadores sindicales, sectores educativos, estudiantes, colectivos sociales y ambientales. Este paro nacional responde a desacuerdos con las políticas y los anuncios del Gobierno de Abelardo de la Espriella, especialmente en lo relacionado con la parte laboral, económica y educativa.

Para la marcha se realizó una convocatoria nacional y contempla movilizaciones en diferentes ciudades del país, con diferentes puntos de llegada, algunos de ellos son:

Bogotá D.C.: Plaza de Bolívar.

Plaza de Bolívar. Cali: Parque de las Banderas.

Parque de las Banderas. Cartagena: Parque de la Virgencita.

Parque de la Virgencita. Cúcuta: Parque La Victoria.

Parque La Victoria. Medellín: Parque de las Luces.

Parque de las Luces. Barranquilla: Plaza de la Paz.

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¿Por qué están protestando hoy?

Entre los principales motivos para las movilizaciones de este 14 de octubre se encuentran:

La reforma laboral y pensional: Las centrales obreras rechazan los anuncios del Gobierno relacionados con posibles cambios en estas reformas.

Las centrales obreras rechazan los anuncios del Gobierno relacionados con posibles cambios en estas reformas. Salario mínimo de 2027: Sectores sindicales reclaman condiciones salariales que permitan responder al costo de vida.

Sectores sindicales reclaman condiciones salariales que permitan responder al costo de vida. Reestructuración del Estado: Sectores sindicales expresan preocupación por posibles privatizaciones, fusiones o cierres de organismos y pérdida de empleos públicos.

Sectores sindicales expresan preocupación por posibles privatizaciones, fusiones o cierres de organismos y pérdida de empleos públicos. Derechos de los docentes : La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) exige garantías para la salud de sus afiliados, el reconocimiento de sus prestaciones y la defensa de sus derechos laborales.

: La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) exige garantías para la salud de sus afiliados, el reconocimiento de sus prestaciones y la defensa de sus derechos laborales. Educación pública: Estudiantes y organizaciones educativas reclaman financiación y garantías para el funcionamiento de las instituciones.

Estudiantes y organizaciones educativas reclaman financiación y garantías para el funcionamiento de las instituciones. Derecho a la protesta: Colectivos sociales cuestionan las medidas relacionadas con la actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones en el Decreto 1525.

Estas demandas corresponden a los distintos sectores que están reunidos en el paro nacional, pero no todos los convocantes tienen necesariamente las mismas exigencias o motivos de marcha.

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¿Cuáles son los recorridos del paro nacional?

Durante esta jornada, la mayoría de las convocatorias y actividades del paro nacional se concentrarán en Bogotá y los recorridos en la capital se organizaron de la siguiente manera:

Desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, por la Carrera 7ª: Estarán marchando algunas centrales obreras, sindicatos, partidos de oposición y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE). Desde la Universidad Pedagógica Nacional hasta la Plaza de Bolívar, por la Carrera 7ª con Calle 72: Estarán marchando los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y por el camino se les sumarán los estudiantes de la Universidad Distrital. Desde la Universidad Nacional de Colombia hasta la Plaza de Bolívar, por la Calle 26 y Carrera 7ª: Estarán marchando los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, por la Calle 28 y Carrera 7ª: Estarán marchando los estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

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