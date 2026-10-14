María José Pizarro defendió y explicó las movilizaciones en el país en contra de De la Espriella

María José Pizarro, copresidente del Pacto Histórico, señaló que es un exabrupto que se requiera un nuevo decreto para las movilizaciones. Foto: Getty Images.

María José Pizarro, copresidenta del Pacto Histórico, pasó por los micrófonos del programa Dos Puntos de Caracol Radio y se refirió sobre las movilizaciones de este miércoles 14 de octubre en todo el país en contra del presidente Abelardo de la Espriella y le respondió al senador Marcos Daniel Pineda, quien aseguró que las protestas eran incoherentes y muy tempranas, a tan solo dos meses del Gobierno.

“Creo que no está leyendo de manera correcta a los casi 13 millones de colombianos y de colombianas que votamos en oposición a Abelardo de la Espriella, que tenemos otro proyecto político. Nosotros hemos podido seguir a lo largo de estos meses las avalanchas de decisiones que ha venido tomando el gobierno. Hemos planteado nuestra postura frente a ellas y lo seguiremos haciendo a lo largo de todo su gobierno”, afirmó.

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La exsenadora manifestó que van a continuar con las movilizaciones, a pesar de que intenten amedrentarlos y silenciarlos con alocuciones presidenciales.

“Lo que se ha demostrado hoy es que hay millones de personas que pacíficamente salen a las calles. Estamos hablando de más de 100 movilizaciones en todo el país, a lo largo y ancho de todo el país, movilizaciones que se han desarrollado de manera pacífica, movilizaciones en las cuales la gente ha expresado su oposición al gobierno en las decisiones que han venido tomando” aseguró.

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María José Pizarro también se refirió al decreto que expidió el Gobierno sobre la protesta social en Colombia y señaló que es exagerado y no estuvo de acuerdo en la forma en que se dio.

“Decir que se requiere un nuevo decreto, me parece un exabrupto y me parece un exabrupto la forma en la que sale. Primero, una locución presidencial de Abelardo de la Espriella en la que básicamente señala con el dedo a quienes nos hemos movilizado, a quienes convocamos estas movilizaciones. Por el otro lado, sale un decreto el día de ayer a las siete de la noche, sale un decreto sin que los manifestantes realmente pudiesen conocer las implicaciones de ese decreto, los organizadores de la movilización e incluso diría que la Fuerza Pública”, explicó.

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De igual manera, la copresidente del Pacto Histórico opinó sobre las movilizaciones pacíficas que se han visto salpicadas con hechos de violencia y señaló lo que se debería hacer.

“Se tiene que fomentar una cultura de la movilización sin que la gente se deje provocar por agentes externos, sin que las cosas terminen saliéndose de las manos, sin que efectivamente los derechos de quienes inclusive se están movilizando pacíficamente se vean ‘torpedeados’ o bien por la intermediación violenta de la fuerza pública, en algunos momentos también lo hemos vivido, como de agentes extraños, inclusive la propia movilización”, afirmó.

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