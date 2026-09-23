Gobernadora de Magdalena dio garantías a ciudadanos de Santa Marta por paro armado de ACSN

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La gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio y se pronunció sobre la actualidad de Santa Marta, tras el paro armado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La mandataria gubernamental entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos para garantizar su seguridad.

La gobernadora explicó que se tuvo un consejo de seguridad con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y se garantizó la presencia de fuerza pública en la ciudad.

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“Prácticamente tenemos más de mil hombres entre policía y ejército custodiando la seguridad de todos los habitantes del distrito. Nosotros estamos también motivando a cada uno de los gremios”, expresó.

Guerra manifestó que han realizado una invitación a todos los sectores de Santa Marta para que se pueda apertura el comercio, ya que es una forma de contrarrestar la violencia.

“Cuando trabajamos en equipo es la única forma de contrarrestar la situación del flagelo de violencia que quieren entrar a imponer los Conquistadores de la Sierra en reacción a la baja de alias ‘Cholo’”, explicó.

La gobernadora reveló que en Santa Marta hay cúpula militar y que mantienen en diferentes reuniones para retomar el control del territorio y sensibilizar a cada uno de los samarios.

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La gobernadora dio a conocer que han sostenido mesas de trabajo con diferentes sectores y presidentes de cada uno de los gremios manifestándoles que la intención es doblegar las fuerzas contra los conquistadores.

“De manera conjunta, en bloque, salgamos, abramos nuestros establecimientos de comercio y que hoy está el ejército, la policía en cada una de las calles del distrito de Santa Marta garantizándole esa seguridad porque esa fue la directriz del señor presidente en el día de ayer que se abriera el establecimiento de comercio y que se militarizara”, señaló María Guerra.

Guerra manifestó que están trabajando de manera articulada y firme para contrarrestar todas las situaciones de inseguridad, como en la que delincuentes en motocicletas que disparan contra comercios en la ciudad.

“Nosotros trabajamos 100% con el ejército y con la policía con el fin de garantizarle la vida a los magdalenenses”, aseguró.

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Escuche la entrevista completa:

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