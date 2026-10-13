La historia de Mario Sepúlveda, minero que sobrevivió a derrumbe en Chile 2010: “somos un milagro”

El 5 de agosto del 2010, un derrumbe en la mina San José en el desierto de Atacama, Chile, dejó atrapados a 33 mineros que fueron rescatados luego de 17 días. Mario Sepúlveda es uno de esos sobrevivientes y estuvo en Dos Puntos de Caracol Radio contando su historia.

“Hoy en día es tragicómico. Hay muchos recuerdos con amor, sentimientos encontrados porque uno se va a su trabajo y no se quiere quedar atrapado (…). Un agradecimiento enorme, primero a Dios por haber hecho el milagro porque eso somos, un milagro. Puso a las personas e instrumentos precisos para recatarnos”, dijo.

Relató que, tras el derrumbe, todos los mineros sabían que estaban buscándolos, por lo que tuvieron varios momentos de risa a pesar de la adversidad.

“Éramos 32 mineros chilenos y uno boliviano y nos reíamos de esa situación, nos pasaban muchas cosas por la cabeza. Con el pasar de los días íbamos bajando de peso y nos poníamos más bellos, más esveltos”, contó.

Del total de los mineros, manifestó que su grupo de confianza son 8 compañeros con los que ya había trabajado antes.

“Dios nos permite saludarnos todavía, estar atentos a cómo está el uno o el otro (…). Hoy día no solo está la opinión del minero, sino la de la familia de cada uno. Luego de la guerra somos todos héroes, pero no se acuerdan de quiénes dieron la vida”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que la fama tras ser rescatados para él ha sido muy difícil, pues de un momento a otro comenzó a aparecer en periódicos en todo el mundo y redes sociales “como un héroe”

“Asemejar ese tipo de situaciones cuesta. Aferrarse mucho a Dios y saber que en tu vida has hecho bien las cosas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: