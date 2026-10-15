🔴 EN VIVO Nacional vs Medellín: transmisión y minuto a minuto del clásico paisa por Copa Colombia

Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán este miércoles 14 de octubre por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. El clásico paisa se disputará desde las 8:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, y definirá al equipo que avanzará a las semifinales del torneo.

La llave se jugará a partido único, por lo que no habrá encuentro de vuelta, aunque Nacional oficia como local al estar mejor ubicado en la reclasificación, la hinchada del ‘Poderoso’ podrá ingresar al estadio.

El ganador se enfrentará al vencedor de la serie entre Once Caldas e Independiente Santa Fe.

El presente de los equipos

Atlético Nacional llega al clásico después de empatar sin goles frente a Deportes Tolima por la Liga BetPlay. En la Copa Colombia, el conjunto verdolaga superó a Tigres en la fase previa y eliminó al Deportivo Cali en los octavos de final, con una victoria por 3-0. El equipo dirigido por Lucas González afrontará el partido con varias bajas por lesión, entre ellas Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno.

Por su parte, Independiente Medellín buscará avanzar en el torneo y dejar atrás a su máximo rival para acercarse al título. El conjunto rojo podría tener novedades en su convocatoria, aunque no contaría con Juan Fernando Quintero, quien continúa recuperándose de una lesión muscular.

El clásico definirá al primer semifinalista de esta llave de la Copa BetPlay, dicha fase ya se jugará a dos partidos, ida y vuelta, al igual que la final.

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