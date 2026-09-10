Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 sep 2026 Actualizado 02:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Advierten que fenómeno de El Niño podría aumentar consultas por infecciones respiratorias

En municipios del departamento del Atlántico están activando planes de contingencia.

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor.

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

El fenómeno de El Niño podría provocar un aumento en las consultas asociadas a infecciones respiratorias y pacientes hipertensos, así lo advirtió Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad.

Debido a este panorama, sostuvo que se activó un plan de contingencia en este municipio para contrarrestar este panorama que se contempla.

“Va a generar aumento en las consultas asociadas a infecciones respiratorias, a enfermedades diarreicas y a consultas en pacientes hipertensos por los cambios constantes de temperatura”, manifestó.

Confirmó que se están preparando los servicios de urgencias para la alta demanda que se tendrá durante la época en que permanezca el fenómeno de El Niño.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir