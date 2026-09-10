Advierten que fenómeno de El Niño podría aumentar consultas por infecciones respiratorias
En municipios del departamento del Atlántico están activando planes de contingencia.
El fenómeno de El Niño podría provocar un aumento en las consultas asociadas a infecciones respiratorias y pacientes hipertensos, así lo advirtió Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad.
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Debido a este panorama, sostuvo que se activó un plan de contingencia en este municipio para contrarrestar este panorama que se contempla.
“Va a generar aumento en las consultas asociadas a infecciones respiratorias, a enfermedades diarreicas y a consultas en pacientes hipertensos por los cambios constantes de temperatura”, manifestó.
Confirmó que se están preparando los servicios de urgencias para la alta demanda que se tendrá durante la época en que permanezca el fenómeno de El Niño.