La protesta social necesita reglas, orden y autoridad: senador Pineda defendió el nuevo decreto

En medio de la jornada de movilización social de este miércoles 14 de octubre de 2026 en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella, dos meses después de que este asumiera el poder, el senador del Partido Conservador, Marcos Daniel Pienda, cuestionó la convocatoria y defendió el nuevo decreto que reglamenta la protesta social en el país.

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En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, Pineda tildó la movilización de “incoherente” e “inoportuna”, argumentando que es muy pronto para exigir soluciones a las problemáticas del país.

“Pretender hoy hacer una marcha para reclamar, ¿qué? Reclamar el desastre que el anterior gobierno dejó. No tengo que hacer la lista de todo lo que los colombianos saben del desastre que nos dejó el gobierno Petro en relación a déficit fiscal, indicadores de inseguridad, tierras prometidas y no entregadas, la salud descuadernada en UCI“, señaló.

“Bienvenido este nuevo decreto”

Al ser consultado sobre el decreto gubernamental que regulará las manifestaciones en Colombia, el senador se mostró a favor de esta iniciativa. Según Pineda, “lo que le está dando son mayores herramientas a los alcaldes y a la policía, a la fuerza pública, para controlar de manera pacífica a quienes se disfrazan de marchantes y terminan siendo violentos”.

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En ese sentido, el congresista defendió la necesidad de establecer límites claros en las calles: “Hoy no existe una figura o un reglamento que les permita a las autoridades actuar cuando existan agresiones, bloqueo de vías. Yo creo que este decreto que todo es sano y es importante dentro del equilibrio de quienes marchan y quienes no marchan, para que haya equilibrio para toda la ciudadanía”.

Respecto a la legitimidad de la protesta social, Pineda comentó que las marchas son “legítimas en cualquier momento y circunstancias”; sin embargo, insistió en que la jornada convocada por la oposición carece de fundamentos reales y responde a intereses.

“Yo creo que hay que darle tiempo al nuevo gobierno a que empiecen a dar resultados sus políticas, sus decisiones y, por el contrario creo que hay que seguir visibilizando los malos indicadores y los desastres, como les decía anteriormente, que nos dejó el anterior gobierno en materia de seguridad, de orden fiscal, de salud, de promesa de una reforma agraria que nunca llegó, entre otros temas”, reiteró el senador.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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