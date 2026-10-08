¿Cómo frenar la intolerancia y los ‘colados’ en el transporte público de Bogotá? Habla TransMilenio
Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TransMilenio, conversó con Dos Puntos acerca de los recientes problemas de orden público que se han registrado en el transporte público de Bogotá.
¿Cómo frenar la intolerancia y los ‘colados’ en el transporte público de Bogotá? Habla TransMilenio
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...