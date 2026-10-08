Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 oct 2026 Actualizado 20:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Dos PuntosDos PuntosBogotá

¿Cómo frenar la intolerancia y los ‘colados’ en el transporte público de Bogotá? Habla TransMilenio

Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TransMilenio, conversó con Dos Puntos acerca de los recientes problemas de orden público que se han registrado en el transporte público de Bogotá.

¿Cómo frenar la intolerancia y los ‘colados’ en el transporte público de Bogotá? Habla TransMilenio

¿Cómo frenar la intolerancia y los ‘colados’ en el transporte público de Bogotá? Habla TransMilenio

00:00:0012:18
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado