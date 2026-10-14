¿Cómo ser un buen líder? Las claves de El Efecto Shine para ganar confianza e influir en los demás

En Dos Puntos de Caracol Radio estuvo Carmenza Alarcón, estratega de liderazgo ejecutivo con más de 25 años de experiencia y autora de El Efecto Shine, un libro que propone herramientas para fortalecer el liderazgo por medio de cuatro pilares: esencia, presencia, influencia y legado.

De acuerdo con la autora, el liderazgo no depende únicamente del conocimiento técnico, el cargo que ocupa una persona o su capacidad para dirigir equipos. En un entorno marcado por la inteligencia artificial, los cambios constantes y la convivencia de distintas generaciones en el trabajo, las habilidades que marcan la diferencia son la claridad, la confianza, la autenticidad y la capacidad.

La autora explicó que el liderazgo no está limitado a quienes ocupan cargos directivos o tienen equipos a su cargo. Por el contrario, se manifiesta en la capacidad de movilizar a otras personas, generar confianza y dejar una huella positiva en quienes interactúan con nosotros.

¿Cuáles son los cuatro pilares de El Efecto Shine?

Presencia: consiste en transmitir credibilidad, serenidad, confianza y autoridad, de manera que otras personas encuentren claridad en quien las orienta.

consiste en transmitir credibilidad, serenidad, confianza y autoridad, de manera que otras personas encuentren claridad en quien las orienta. Influencia: se relaciona con la capacidad de movilizar a otros, generar conexiones y promover cambios positivos a través de las acciones y las decisiones.

se relaciona con la capacidad de movilizar a otros, generar conexiones y promover cambios positivos a través de las acciones y las decisiones. Legado: se refiere a la huella que una persona deja en los demás y a la contribución que permanece más allá de una interacción o una posición laboral.

Según la autora, trabajar solamente una habilidad no garantiza un liderazgo sólido. Una persona puede aprender a hablar en público o mejorar su comunicación, pero esas destrezas pierden fuerza si no están respaldadas por la seguridad personal, el criterio y la claridad sobre su propósito.

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