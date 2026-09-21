Escándalo de Sebastián Villa en Argentina: duras críticas contra streamers Davoo Xeneize y La Cobra

Se armó todo un lío en territorio argentino, más exactamente en el ambiente Boca Juniors, por cuenta de las recientes declaraciones de Sebastián Villa, quien aprovechó una entrevista para lanzar fuertes críticas en contra de dos reconocidos streamers: Davoo Xeneize y La Cobra.

Lo curioso del caso es que la intervención del futbolista colombiano se produjo durante una charla con otro streamer: Chanty. En ese espacio advirtió que aunque respeta mucho a las personas que se dedican a esa labor, sí hay quienes, en su opinión, aprovechan para ganar reconociminto a costillas de los demás.

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“Yo no hablo de esa gente, no me gusta vender humo y ellos sí lo hacen... Respeto mucho a los streamers, pero hay unos que hablan mucho. Ellos al lado de uno no son nadie, hablan mucho de ‘Villa y no sé qué’. La verdad, Davo al lado mío es muy chiquitico, el otro (la Cobra) también”, sentenció inicialmente.

Y complementó respecto a lo que no le gusta de su contenido: “Yo no les hecho nada. Solo porque son simpatizantes de Boca creen tener el derecho de estar difamando de la gente y de las personas. Eso no me gusta. Yo respeto a todo el mundo, pero eso no me gusta”.

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¿Qué dijeron Davo y La Cobra de las críticas de Sebastián Villa?

Como era de esperarse, ambos streamers se refirieron a las palabras de Sebastián Villa.

La Cobra sentenció: “Me chupa un huevo (las críticas del futbolista). No invierto mi tiempo en gente que me insulta o a mis amigos. Me da igual si es un pobe del chat o un delantero de Boca, me chupa un huevo... Le deseo lo mejor y ojalá un montón de goles, nada más. No es porque juegue en Boca, si fuera en otro lado también diría lo mismo. No voy a entrar ahí. Nunca necesité la polémica para estar donde estoy, así que no necesito eso”.

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Por otro lado, Davo apuntó: “Lo de Villa fue cuando yo estaba en stream. Habló de mí, me dijeron lo que pasó. Si soy sincero, porque hace tres horas que me piden mi opinión en el chat, cuando llegó Villa a Boca, me puse en contra de esa negociación. Boca no tendría que haber gastado 7 palos en él, creo que no era un jugador que tenía que volver. Por eso estoy de acuerdo con el Vasco que ponga jugadores sobre él”.

“Más allá de eso, cuando opino de jugadores, critico y con él lo he hecho. Si en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no puede criticarme a mí? ¿Por qué tendría que enojarme o contestarle? Yo lo critico a él, él me critica a mí. Está perfecto, porque cada uno tiene su opinión. Él tiene todo el derecho”, concluyó.