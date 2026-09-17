¿Quién usará la ‘10’ de James Rodríguez en la Selección Colombia? Néstor Lorenzo dio pistas

Paradójicamente, un país como Colombia, que ha tenido grandes ‘10′, se despidió casi que al tiempo de dos de sus más grandes exponentes: James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. En el recuerdo quedará que el último partido de ambos fue frente a Suiza, en una tarde que dejó un sabor amargo por la eliminación del Mundial 2026.

En la rueda de prensa en la que Néstor Lorenzo anunció la primera convocatoria del nuevo ciclo, el argentino se refirió a la decisiones que tomaron James y Quintero. En ambos mostró su respeto y coincidió con que sabía de las determinaciones desde aquel partido contra Suiza.

Sin embargo, la frase que más esperanza dejó Lorenzo fue cuando se le preguntó por el portador de ese prestigioso dorsal. Aseguró que alguien lo llevará en la siguiente fecha FIFA, y que “ya va a aparecer el ‘10’ que enamore nuevamente”.

Sobre el retiro de James Rodríguez: “No, en la decisión no (se involucró). Lo escuché, respeté sus tiempos, lo sabía desde el partido con Suiza y respeté cómo lo anunció. Le ha dado mucho a la selección, hay que agradecerle lo que hizo por la camiseta y esperar que esa camiseta siga brillando”.

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El retiro de Juan Fernando Quintero: “Con él es uno de los que más hablo. Él tomó una decisión que respeto, lo sabía desde el partido con Suiza. Tenemos una gran relación, la comunicación es constante y uno no se puede meter en esas decisiones; si él decide otra cosa, volverá a estar en consideración, porque es un gran jugador y una gran persona”.

La falta de un ‘10’ y lo que eso implica: “Lo veo con optimismo, hay talento. De pronto hay que darles rodaje a distintos jugadores para que la camiseta no les pese y lo que hagan en el equipo lo hagan en la selección. Hay chicos que tienen talento y prefieren jugar más liberados de la presión y cuando pasa así, tienes que poner a dos y los hemos hecho”.

El dorsal ‘10′: “Estuve pensando en llamar al Pibe (risas). Seguramente el ‘10′ se use, es una camiseta honorable para la Selección Colombia. Hay jugadores que la usarán y jugarán bien. Hay que entender el proceso de los jugadores, de los chicos que vienen de Sub 15 o Sub 17. Hay madera y ya va a aparecer el ‘10′ que enamore nuevamente".

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo

La importancia de los microciclos: “Cada microciclo que vivimos con la selección, nosotros tenemos un título, en este momento, lo que estamos haciendo es una continuación, hay un recambio que creemos necesario. Hemos decidió darle descanso a jugadores que están viviendo distintas situaciones para ver a nuevos talentos, a gente que hemos tenido bloqueada muchas veces y no habíamos podido llamar”.

Evolución del fútbol colombiano: “Continuamente vamos viendo la evolución del fútbol colombiano y de los jugadores jóvenes, el tema es que deben competir en distintos niveles. Lo que les hace bien a los equipos es competir en Sudamericana, en Libertadores, que vayan a jugar, no estar dos o tres años dando vueltas en clubes. Hay mucho talento, hay chicos que estuvimos viendo y no entraron”.

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Aspectos positivos y negativos del primer ciclo: “Las cosas pendientes... creo que a partir de la Copa América no tuvimos preponderación en pelota parada, tuvimos que trabajarla mejor. Es una cosa pendiente. Otra es saber cerrar los partidos que merecimos ganar, que fuimos protagonistas y tuvimos situaciones fallidas. Nos jugó una mala pasa la ansiedad. Hay mucho por mejorar… El rendimiento fue muy bueno, ningún rival nos superó, hemos jugado de Copa América y Mundial y en 12 partidos no hemos perdido en los 90 minutos, no hemos pedido la hora"

Crecer, como objetivo central: “Siempre el objetivo es crecer, hacer crecer a los jugadores, darles herramientas para que sean mejores. Tratamos de trabajar y con los jugadores grandes transmiten eso y es muy importante para los jóvenes. El compromiso y la entrega absoluta son dos lemas nuestros, queremos que el jugador quiera estar, que ame estar y que luche para estar. Son objetivos para cambiar la mentalidad”.

Nuevos miembros en el cuerpo técnico: “Se ha sumado José María Bazán que tiene experiencia, nos ayudará muchísimo en pelota parada, en todo. Tiene experiencia en MLS , en México, de Óscar Pareja con las mejores referencias y ojalá que se sienta cómodo con nosotros. El otro es Cristian Osorno que está trabajando en Millonarios a quien también le deseo lo mejor y que sea tan feliz como lo somos nosotros y el profesor Ariel Cerulli, quien también tiene mucha experiencia con equipos de Argentina”.