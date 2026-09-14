Cuáles son los requisitos para ser guardián de ciclovía en Bogotá: Convocatoria abierta septiembre

Conozca los requisitos para ser guardián de ciclovía en Bogotá | IDRD

Bogotá, capital del Colombia, es una de las grandes ciudades del país que implementa la ciclovía con el objetivo de disminuir la contaminación, incentivar la actividad física y crear espacios para compartir tiempo en familia o con amigos.

La ciclovía en Bogotá funciona todos los domingos y días festivos en un horario entre las 7:00 a.m. y 2:00 p.m., que tiene cerca de 141 kilómetros de vía interconectada a lo largo de toda la ciudad.

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Las personas que participan en la ciclovía, que cuenta con acompañamiento de los guardianes en ruta para orientación y asistencia, deben planificar su ruta para conocer los trazados oficiales y los tramos habilitados, además de llevar ropa cómoda, agua y protección solar.

Los guardianes de ciclovía son el personal operativo y logístico del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que se encargan de cuidar, orientar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que participen en la jornada.

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¿Cuáles son los requisitos para ser guardián de ciclovía en Bogotá?

El IDRD anunció la apertura de la convocatoria para todos los interesados en el rol de Guardianes y Guardianas de la Ciclovía de Bogotá.

Las inscripciones estarán habilitadas del 15 al 30 de septiembre para las personas interesadas en participar en el proceso de cualificación para ser Guardianes y Guardianas de la Ciclovía de Bogotá. Además, todos los interesados deberán contar con los siguientes requisitos:

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Ser mayor de edad.

Estar afiliado a una EPS o al régimen subsidiado de salud.

Contar con una bicicleta todoterreno en buenas condiciones y registrada en Registro Bici Bogotá.

Ser estudiante activo de pregrado en una carrera técnica profesional, tecnológica o universitaria.

Tener disponibilidad de tiempo, especialmente domingos y festivos.

Contar con las aptitudes y capacidades físicas requeridas.

Tener definida la situación militar según los lineamientos de contratación estatal, en el caso de los hombres.

Luego de que se finalice la etapa de inscripción, el proceso sigue con diferentes fases en las que se incluyen citaciones a pruebas y jornadas de inducción.

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