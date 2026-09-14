Más de 1.300 vacantes para trabajar en Bogotá: conozca cómo aplicar de forma virtual

Más de 1.300 vacantes para trabajar en Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Alcaldía de Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), dio a conocer una nueva convocatoria para acceder a más 1.300 vacantes de empleo.

En esta oportunidad, las ofertas cuenta con vacantes para distintos perfiles y está dirigida para jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.

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¿Cuáles son los perfiles de las ofertas de empleo?

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de la estrategia ‘Talento Capital’, tiene a disposición 1.394 vacantes laborales, entra las cuales 195 están priorizadas para personas mayores de 50 años y el restante para jóvenes y mujeres.

La convocatoria responde a las necesidades de empresas de distintos sectores económicos y contempla cargos en salud, comercio, construcción, administración, logística, transporte, servicios, mantenimiento, industria y atención al cliente, entre otros.

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Conozca a continuación algunos de los cargos que están disponibles en esta convocatoria de empleo:

Auxiliar de servicio al cliente.

Analista administrativa (o).

Auxiliar de enfermería.

Asistente de restaurante.

Agente bilingüe de servicio al cliente.

Auxiliar eléctrico (a).

Oficial hidráulico (a).

Técnica (o) de control e instrumentación.

Ayudante de obra.

Oficial de obra.

Oficial de estructura metálica

Asesor (a) comercial.

Pintor(a) automotriz.

Montador (a) de ensamble.

Judicante.

Operario (a) de mantenimiento locativo.

Auxiliar de soporte.

Jefe(a) financiero (a).

Asistente logístico (a) e inventarios.

Médica (o) general.

Profesional de atención al donante.

Bacterióloga (o).

Asistente de desarrollo.

Técnico electricista.

Analista de nómina.

Mecánico (a).

Asesor (a) comercial externo(a).

Jefe (a) de enfermería.

Camillero (a).

Ejecutiva (o) comercial.

Técnico (a) electromecánico (a) automotriz

Técnico mecánico (a).

Asistente administrativo(a) de taller.

Auxiliar de nómina.

Contador(a) junior.

Analista de tesorería.

Líder de cuadrilla de obra.

Oficial de mampostería.

Guarda de seguridad.

Auxiliar de información logística.

Nutricionista.

Analista de contabilidad.

Auxiliar de caja.

Auxiliar de laboratorio.

Auxiliar de patología.

Auxiliar de infraestructura.

Auxiliar de implementaciones.

Auxiliar de bodega.

Conductor(a).

Conductor(a) C2-C3.

Auxiliar administrativo(a) y contable.

Auxiliar de facturación.

Servicios generales.

Auxiliar de documentación.

Promotor(a) de campañas sociales.

Operador(a) de bus.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de dietas.

Auxiliar de aseo.

Almacenista de alimentos.

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¿Cómo postularme a las vacantes?

Los interesados en registrarse en esta convocatoria de empleo y quien postularse de forma virtual, deben seguir estos pasos:

Registrarse en www.serviciodeemploeo.gov.co o en el siguiente link.

Completar su hoja de vida

Aplicar a las vacantes de interes

Asimismo, aquellos que desean recibir orientación laboral, recomendaciones para fortalecer su perfil laboral, herramientas para afrontar de mejor manera los procesos de selección y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, tendrá que acercarse al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 #27-00, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

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