‘More’, del Clan del Golfo, confirmó alianza con disidencias de las FARC de ‘Primo Gay’

Este hombre es uno de los cuatro integrantes del Clan del Golfo que decidió someterse a la justicia y entregarse a tropas en el departamento de Antioquia. El hombre, quien permanecía en las filas de esta estructura criminal, contó las razones que los llevaron a tomar la decisión de entregarse junto a sus compañeros.

Los cuatro hombres se sometieron voluntariamente ante unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en zona rural de Briceño, Antioquia, en medio de las operaciones militares ofensivas y sostenidas que adelanta la Séptima División del Ejército en el norte del departamento.

De acuerdo con el Ejército, esta comisión criminal estaría ejerciendo presión sobre habitantes de la región mediante extorsiones, amenazas, homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado.

Alias More explicó que el cansancio de permanecer en la organización y la presión de las operaciones militares fueron determinantes para tomar la decisión.

“Yo tomé la decisión de someterme con los compañeros porque, la verdad, por un lado ya estábamos aburridos de estar ahí en ese lado y por otro lado el Ejército estaba rematando muy duro con nuestras tropas por ese sector y decidimos hacer que nos íbamos a ir pues hoy, en la noche, y dijimos que nos íbamos a llevar todos a la intendencia y esas cosas y entonces de acuerdo con el compañero Mono que estuvo ahí conmigo y con ustedes, nos colaboraron mucho ustedes para poder salir.”

Alias More también confirmó la alianza entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, alianza que, según su relato, está liderada por alias Primo Gay de la estructura 36.

“A Primo Gay yo solo sé que a ese man le dieron un puesto de segundo de frente de la organización y lo mandaron para otro lado, le dieron un poco de plata por esas vainas que entregó y cada uno de esa gente que ese man trajo, subió ese puesto, lo colocaron como comandante.”

El sometido también entregó detalles sobre los drones que, según su testimonio, estarían en poder de la estructura.

“Ellos entregaron dos drones grandes bombarderos, uno de esos dañado que lo dañamos nosotros con una bomba que le lanzamos y dos pequeños para hacer registro y también pueden lanzar bombas de MGL.”

Y agregó:

“En el momento tenemos, al tiro de los drones grandes tenemos dos, dos grandes que están buenos y los cuatro pequeños que sirven también para hacer registro y lanzar pepas.”

Durante el procedimiento de sometimiento, los cuatro integrantes entregaron una ametralladora calibre 7,62 milímetros, cuatro fusiles calibre 5,56 milímetros, más de 800 unidades de munición de diferentes calibres, proveedores y material de intendencia alusivo a la estructura criminal.

El Ejército señaló que este resultado se da como parte de la presión operacional que mantiene la Séptima División contra las estructuras criminales que delinquen en el norte de Antioquia.

Las operaciones militares continúan en esa zona con el fortalecimiento del dispositivo de seguridad, mientras las autoridades buscan ubicar a otros integrantes del Clan del Golfo y afectar sus redes criminales y logísticas.