Becas en inglés y liderazgo promueven proyectos de jóvenes en distintas regiones del país

Más de 200 jóvenes han finalizado su proceso de formación en inglés y liderazgo como beneficiarios de la beca Martin Luther King Jr. Foto: suministrada.

Jóvenes que se graduaron de una nueva promoción de beneficiarios de la beca Martin Luther King Jr. buscan mediante proyectos responder a las diferentes necesidades de las comunidades en donde viven.

Gracias al programa, desarrollado por el Centro Colombo Americano de Bogotá en alianza con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, más de 200 jóvenes universitarios se han formado en los últimos años en competencias de inglés y liderazgo.

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Esta propuesta está dirigidas para que estas herramientas puedan ser aplicadas en proyectos relacionados con cultura, educación, generación de oportunidades y participación ciudadana.

Uno de estos ejemplos es un joven llamado Jefferson Escobar Rivas, quien es ingeniero de sistemas y líder juvenil que creó PreICFES Gratuito, proyecto de alcance total que inició para acompañar a estudiantes para que se preparen para las pruebas de Estado, requisito para graduarse de bachiller, y que después se convirtió en una red de apoyo con voluntarios de distintas áreas.

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El joven, tras estudiar en la beca, halló una oportunidad para fortalecer sus capacidades de liderazgo y aumentar sus herramientas para desarrollar iniciativas dirigidas especialmente a jóvenes que tienen dificultades para poder acceder a procesos de formación educativa.

De igual manera, otra de las beneficiaras fue Karen Lorena Castro Valverde, quien es violinista, líder sociocultural y estudiante de música. Su iniciativa está enfocada en promover el acceso y la participación de comunidades que históricamente han sido excluidas en la música académica.

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Castro creó Soninké, un proyecto que ha permitido a diferentes territorios del país espacios de formación, encuentros comunitarios y actividades relacionadas con el legado afrocolombiano en la música. Su formación en la beca le ayudó a fortalecer sus herramientas para liderar procesos de mayor alcance y ampliar el trabajo de esta iniciativa.

La experiencia de ellos hace parte de un amplio grupo de jóvenes que hicieron parte de espacios de gestión de iniciativa sociales, fortalecimientos de oportunidades académicas y profesionales y liderazgo.

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Con el cierre de esta nueva promoción de jóvenes que terminaron su formación en inglés y liderazgo, muchos de los participantes iniciaron nuevos procesos desde sus territorios con herramientas que les permita crear y continuar desarrollando proyectos.

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