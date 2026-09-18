De La Espriella por fallo a favor de Cnel (r) Alfonso Plazas Vega: “se hizo justicia con un héroe”
El presidente celebró la decisión del juez de Estados Unidos.
Un juez civil del Tribunal Federal de Miami declaró inocente al coronel (r) del Ejército Nacional colombiano, Luis Alfonso Plazas Vega, en el juicio que llevaban a cabo por la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...