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18 sep 2026 Actualizado 15:46

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Política

De La Espriella por fallo a favor de Cnel (r) Alfonso Plazas Vega: “se hizo justicia con un héroe”

El presidente celebró la decisión del juez de Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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Un juez civil del Tribunal Federal de Miami declaró inocente al coronel (r) del Ejército Nacional colombiano, Luis Alfonso Plazas Vega, en el juicio que llevaban a cabo por la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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