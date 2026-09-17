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17 sep 2026 Actualizado 15:49

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Política

Gobierno Petro dejó presupuesto de mentiras: Restrepo por falta de recursos para pago de pensiones

El vicepresidente atribuyó la advertencia a las consecuencias que dejó el “desorden” del gobierno anterior.

José Manuel Restrepo. Foto: Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

José Manuel Restrepo. Foto: Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images / Europa Press News

José Manuel Restrepo. Foto: Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images
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Mucho incertidumbre dejó la advertencia que hizo la ministra de Trabajo, Natalia López, quien dijo ante el Congreso de la República, que el Gobierno necesita conseguir recursos adicionales para garantizar las mesadas de los pensionados durante el cierre de 2026.

El vicepresidente José Manuel Restrepo respondió a la preocupación derivada de la advertencia del Gobierno Nacional sobre las dificultades presupuestales para garantizar el pago de las pensiones durante el cierre de 2026 y la vigencia del próximo año.

Según Restrepo, el gobierno anterior, en manos del hoy expresidente Gustavo Petro, dejó un presupuesto “de mentiras” para 2027, lo cual calificó como “una irresponsabilidad”.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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