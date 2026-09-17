Gobierno Petro dejó presupuesto de mentiras: Restrepo por falta de recursos para pago de pensiones

Mucho incertidumbre dejó la advertencia que hizo la ministra de Trabajo, Natalia López, quien dijo ante el Congreso de la República, que el Gobierno necesita conseguir recursos adicionales para garantizar las mesadas de los pensionados durante el cierre de 2026.

El vicepresidente José Manuel Restrepo respondió a la preocupación derivada de la advertencia del Gobierno Nacional sobre las dificultades presupuestales para garantizar el pago de las pensiones durante el cierre de 2026 y la vigencia del próximo año.

Según Restrepo, el gobierno anterior, en manos del hoy expresidente Gustavo Petro, dejó un presupuesto “de mentiras” para 2027, lo cual calificó como “una irresponsabilidad”.

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