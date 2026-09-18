Análisis: ¿Qué gana Colombia con la nueva orientación de su relación bilateral con Israel?

Andrew Smith Serrano, quien es experto en seguridad internacional, geopolítica y estudios estratégicos, conversó con Julio Sánchez Cristo para 6AM W acerca de la decisión del Gobierno colombiano de emprender una nueva orientación en su relación bilateral con Israel.

El objetivo de esta iniciativa, según la administración del presidente Abelardo de la Espriella, es recuperar y fortalecer una alianza histórica en áreas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

En cuanto a la posibilidad de que esta estrategia de Colombia pueda complicar sus relaciones con otros países, en particular los árabes, Smith Serrano aseguró que esto no representa “un aspecto revolucionario o un giro de 180 grados en la política colombiana”. En cambio, agregó, se trata de volver a la relación tradicional que mantenían ambos países desde los años 90.

Este paréntesis en la relación ocurrió en el año 2024, cuando el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro decidió, por la guerra en Gaza, romper relaciones con Israel.

Sobre la ayuda que Israel podría prestarle a Colombia en materia de defensa, Smith recordó que el canciller Ómar Bula ha hecho énfasis en tres aspectos: el primero es el uso de la inteligencia artificial para coordinar operaciones militares o de contrainsurgencia, el segundo es la ciberseguridad y el tercero es la utilización de drones y otros mecanismos automotrices.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que Estados Unidos recientemente ratificó la descertificación de Colombia en este aspecto, Smith señaló que “todo depende de cómo conceptualice el Gobierno de Colombia la lucha contra el narcotráfico: si es un problema de seguridad –policial y de crimen organizado–, o si es un problema militar”.

“La militarización en la lucha contra el narcotráfico es, posiblemente, un aspecto que producirá resultados a corto plazo, pero a largo plazo tiene problemas. Al reducir el concepto policial y de seguridad ciudadana, al tratarlos más como criminales que como un enemigo militar, eso posiblemente mine la situación de la gobernanza del país y los derechos de los ciudadanos”. explicó.

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