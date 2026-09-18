Restrepo atribuye a Petro la descertificación de Colombia ante EE. UU. por narcotráfico. Foto: Cortesía.

Durante el cierre de la primera jornada del Latam Fintech Market 2026, en Barranquilla, Restrepo calificó como un “mensaje clarísimo” la decisión de Washington y cuestionó los resultados del Gobierno anterior frente a la producción de drogas y el narcotráfico.

“Es que evidentemente el mensaje que se recibió de parte de los Estados Unidos es un mensaje clarísimo sobre la profunda incapacidad que sucedió en los últimos cuatro años de un gobierno que no fue capaz de luchar contra la producción de la droga, contra el narcotráfico en nuestro país”, afirmó.

El vicepresidente sostuvo que la decisión también muestra, según su interpretación, un cambio en la política de seguridad del actual Gobierno. “Y lo que hay es una demostración de que para Colombia hay una nueva realidad”, señaló.

Restrepo aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reconociendo un cambio con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder. “El propio presidente de los Estados Unidos está reconociendo que la llegada de Abelardo de la Esplia significa una transformación profunda en la manera como se aborda la lucha integral contra el narcotráfico y las economías criminales”, dijo.

Finalmente, sostuvo que la decisión de Washington abre un espacio para que el actual Gobierno demuestre los resultados de su estrategia de seguridad. “Y lo que los Estados Unidos están dando es ese espacio para demostrar lo que significa la construcción de la seguridad en la patria milagro”.

Restrepo llevará mensaje del Gobierno a la ONU

De cara a su viaje a Estados Unidos la próxima semana, Restrepo confirmó que llevará a Naciones Unidas el mensaje preparado por el presidente Abelardo de la Espriella y participará en reuniones con representantes de diferentes países.

“Yo llevaré ese mensaje que ha preparado Abelardo de la Espriella al mundo”, afirmó.

El vicepresidente agregó que buscará presentar “la importancia de la patria milagro, de esa estrategia de un país que puso de presente la seguridad física, la seguridad jurídica, la búsqueda de la integridad y lucha contra la corrupción y la garantía de prosperidad de la mano de la iniciativa privada”.