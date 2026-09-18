De la Espriella gastó $2.286 millones entre el 7 de agosto y 8 de septiembre: congresista Bohórquez
En el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, el representante a la Cámara José Luis Bohórquez advirtió que, de 219 vuelos registrados, 43 fueron “desde o hacia las canchas del Junior de Barranquilla”.
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El representante a la Cámara José Luis Bohórquez, en entrevista con el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, reveló que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, habría gastado $2.286 millones en trayectos aéreos entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, principalmente en desplazamientos entre Bogotá y Barranquilla.
Según detalló el congresista, durante ese periodo se registraron 219 trayectos aéreos asociados a los apoyos presidenciales, con un costo total de $2.286 millones.
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Bohórquez señaló que “lo insólito de esos 219 vuelos es que hay 43 que son desde o hacia las canchas del Junior de Barranquilla”.
El representante también afirmó que 138 de estos vuelos tuvieron una duración inferior a 10 minutos. “Son vuelos que los anteriores presidentes hacían en carro, como cualquier mortal”, expresó.
De acuerdo con el reporte citado por el congresista, estos desplazamientos habrían representado 74 horas y 27 minutos de vuelo y un consumo de más de 37.000 galones de combustible.
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Uno de los puntos que llamó la atención, según Bohórquez, son los 43 trayectos registrados entre el aeropuerto Ernesto Cortissoz y Sabanilla, en ambos sentidos, con un costo aproximado de $141 millones.
El representante también cuestionó la frecuencia de algunas operaciones y la falta de información sobre el número de integrantes de las comitivas que utilizaron estos vuelos.
El consolidado señala que 41 trayectos fueron realizados en un Boeing B737-700 BBJ, con un costo aproximado de $1.342 millones; 109, en helicópteros UH-60L, por $384 millones; 15, en aeronaves C-295, por $341 millones; y 54, en helicópteros AW139, por cerca de $219 millones.
Según el informe, el primero de septiembre fue la jornada con mayor costo acumulado, con 19 trayectos y cerca de $299 millones reportados.