Debate de congresistas por reducción de presupuesto para la JEP: “Ha sido paquidérmica”

Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella aceptó la propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz hacia la Rama Judicial, dentro del Presupuesto General de la Nación 2027.

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Esto, entre otras cosas, reduciría el presupuesto del tribunal.

De hecho, el mismo presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que con esto lo que “se evidencia es la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento” de la entidad.

Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, conversaron Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, y Jaime Raul Salamanca, representante de la Alianza Verde, quienes dieron su perspectiva de la coyuntura.

Cadavid inició subrayando que “tiene que haber acuerdo en ese sentido, y por varias razones. Primero, porque dejando, inclusive, de lado la discrepancia inicial y de conformación de ese instrumento de justicia transicional, lo que se ha dispuesto es que la vigencia para esa etapa de investigaciones está finalizando. No puede, entonces, necesitar el mismo nivel de recursos una institución que ha demostrado, a todas luces, que ha sido lenta paquidérmica, que ha sido amplia burocráticamente hablando y que, por demás está decir, les fijaron un plazo inicial desde su propia conformación para que en los primeros diez años de funcionamiento fueran cerrando toda esa fase inicial de las acusaciones”.

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“Los cinco años restantes que les quedan tienen que ser para el cierre de procesos, y la JEP no se ha caracterizado, propiamente, por su eficacia, por su celeridad, por su precisión a la hora de emitir esas decisiones sobre las cuales se han demorado casi diez años, y evidentemente está llegando casi que a los 3.5 billones de pesos en costos para el Estado colombiano en una época de estrechez”, agregó.

Por otro lado, el representante Salamanca demostró estar distanciado de la posición que planteó el senador Cadavid.

“Hace parte (JEP), más bien, de un acto legislativo que está incorporado a nuestra Constitución Política y que está blindado por el derecho internacional. El acuerdo de paz es considerado parte de nuestra Constitución y es un compromiso que debe honrarse toda vez que uno de los mensajes que ha dado este Gobierno, precisamente, tiene que ver con respetar la Constitución de 1991″, explicó.

Y agregó: “Habría que mirar otros temas en donde, efectivamente, se pueden hacer ajustes fiscales para poder lograr mayor eficiencia del Estado, pero no dejar de lado todo este sistema de justicia transicional en donde las víctimas son el centro y en donde las víctimas han podido conocer verdad, han podido atender casos que, históricamente, no habían podido resolverse y que, sin lugar a dudas, resulta la JEP un referente internacional”.

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Resaltó, así mismo, que la JEP “nos ha permitido reconciliarnos como país y dejar un precedente frente a otros países en el mundo en donde 9.500 víctimas acreditadas están participando directamente y están conociendo la verdad sobre lo sucedido en nuestro conflicto en Colombia”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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