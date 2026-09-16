Director de Dapre denuncia aumento de 595% en contratos de prestación de servicios en gobierno Petro

Carlos Ríos, Gustavo Petro y logo del Dapre. Fotos: Presidencia / (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Dapre & Getty Images

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, cuestionó ante el Congreso la contratación realizada durante la administración de Gustavo Petro y aseguró que la entidad llegó a convertirse en un “contratadero” del Estado.

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Según el funcionario, los contratos de prestación de servicios, conocidos como OPS, registraron un incremento del 595% entre 2022 y 2026, mientras que entre 2025 y 2026 el aumento habría sido del 228%.

“El Dapre se convirtió en uno de los mayores contrataderos del Estado”, aseguró Ríos durante su intervención ante el Congreso.

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El director del Dapre sostuvo que la actual administración comenzó a revisar los contratos y anunció que se ha frenado la contratación de la entidad.

“Nosotros hemos empezado a reducir particularmente toda esa contratación y hemos parado toda la contratación del Dapre”, afirmó.

Ríos agregó que la revisión se está haciendo contrato por contrato y señaló que el incremento no se habría limitado a la vinculación de personal.

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“No solamente hubo exceso en la contratación de personal, sino en los eventos”, dijo.

De acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario, la realización de eventos en el Dapre también habría aumentado un 113% durante el periodo analizado.

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Ríos relacionó estos incrementos con la cercanía del proceso electoral y aseguró que la actual administración busca reducir los niveles de contratación y optimizar la ejecución presupuestal de la entidad.