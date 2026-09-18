Centro Democrático radica proyecto para darle facultades excepcionales al presidente por 6 meses

Una nueva iniciativa legislativa empieza a recorrer el Congreso de la República, el cual buscaría apoyar una de las propuestas banderas del gobierno del presidente De la Espriella.

Se trata del proyecto buscaría darle poderes excepcionales al mandatario para poder quitar o fusionar ministerios sin que tenga que pasar por el Congreso por un plazo de 6 meses.

El documento, radicado en el senado con autoría de la bancada del partido Centro Democrático, tendría como objetivo principal la reducción del Estado para buscar la llamada austeridad.

Lo que dice el Centro Democrático

El senador Juan Caicedo, principal ponente del proyecto, explica que busca recortar nomina que, según él, equivaldría a un 2% del PIB, unos 40 billones de pesos.

“Este proyecto es exclusivamente para que reduzca gastos de funcionamiento, para que suprime, para que fusione entidades, para que recorte nómina y además ponemos una meta muy ambiciosa de mínimo 2% del PIB, que significa alrededor de 40 billones de pesos”, dijo el congresista.

La respuesta de la oposición

El proyecto ya ha generado reacciones. El representante a la Cámara, Gabriel Becerra, del partido de oposición Pacto Histórico, salió a criticar la iniciativa catalogándola de “puerta para desmontar al estado por vía decreto”.

“Advertimos que además de cuestionamientos de orden constitucional, estas facultades deben ser presentadas por el mismo Gobierno Nacional. Este Gobierno quiere mantener de manera permanente un recorte de 8 billones de pesos anuales. ¿A costa de quién?“.

Es importante recordar que esta iniciativa tiene un antecedente similar en la Ley 790 de 2002, aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esa norma concedió facultades extraordinarias al entonces presidente durante seis meses para reorganizar entidades de la administración nacional y determinó cambios en la estructura de varios ministerios.