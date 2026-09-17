Comienza la renovación en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina de convocados
Luis Díaz es la gran baja para los juegos amistosos ante México, Paraguay y Perú.
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer la nómina de 26 jugadores convocados a los próximos juegos amistosos del combinado nacional, primeros encuentros después de la participación en la Copa del Mundo.
Porteros: Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier.
Defensas: Álvaro Angulo, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Edier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo y Samuel Velásquez.
Volantes: Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yaser Asprilla.
Delanteros: Carlos Gómez, Juan Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez y Óscar Perea.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...