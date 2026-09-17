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17 sep 2026 Actualizado 20:23

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Selección Colombia

Comienza la renovación en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo dio a conocer nómina de convocados

Luis Díaz es la gran baja para los juegos amistosos ante México, Paraguay y Perú.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer la nómina de 26 jugadores convocados a los próximos juegos amistosos del combinado nacional, primeros encuentros después de la participación en la Copa del Mundo.

Porteros: Aldair Quintana, Álvaro Montero y Kevin Mier.

Defensas: Álvaro Angulo, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Edier Ocampo, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Roger Caicedo y Samuel Velásquez.

Volantes: Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Matías Orozco, Richard Ríos y Yaser Asprilla.

Delanteros: Carlos Gómez, Juan Camilo Durán, Kevin Viveros, Luis Suárez y Óscar Perea.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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