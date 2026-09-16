Estudio advierte que contaminación del aire eleva el riesgo de conductas suicidas

El estudio alerta que la exposición a partículas contaminantes como dióxido de azufre, monóxido de carbono y ozono aumenta el riesgo de muerte por suicidio. (Foto: Diego Cuevas/Getty Images) / Diego Cuevas

La exposición a contaminantes atmosféricos, especialmente a partículas finas (PM2.5 y PM10) y al dióxido de nitrógeno (NO2), aumenta significativamente los pensamientos suicidas y el riesgo de muerte por suicidio, según un metaanálisis publicado en el Journal of Epidemiology & Community Health.

Los resultados del estudio, realizado por el Centro de Salud Pública de la Universidad Queen’s de Belfast (Reino Unido), señalan que los factores del entorno deben tratarse como factores de riesgo en las estrategias de prevención del suicidio.

Por ello, los autores recomiendan integrar la protección ambiental y la planificación urbana como herramientas esenciales para prevenir el suicidio.

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El trabajo recuerda que cada año mueren más de 720.000 personas por suicidio en el mundo, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a desarrollar un Plan de Acción de Salud Mental para reducir este problema de salud pública global al menos un tercio entre 2013 y 2030.

Uso de tapabocas en Gurugram, India, por el aumento de polución. (Foto: Yogendra Kumar/Hindustan Times via Getty Images) / Hindustan Times Ampliar Uso de tapabocas en Gurugram, India, por el aumento de polución. (Foto: Yogendra Kumar/Hindustan Times via Getty Images) / Hindustan Times Cerrar

Una relación poco estudiada

El efecto de la exposición a factores ambientales sobre trastornos mentales como la depresión o la ansiedad ha sido ampliamente estudiado, pero su efecto sobre el riesgo de suicidio es menos conocido.

Para averiguarlo, los investigadores analizaron los datos existentes sobre la contaminación ambiental, la acústica, la lumínica e hídrica, y tuvieron en cuenta factores sociodemográficos como el sexo y los ingresos, que también podrían influir en el riesgo de muerte por suicidio y en las conductas suicidas.

The Manhattan skyline is seen past people wearing face masks while walking along a pier as smoke from wildfires in Canada cause hazy conditions in New York City on June 7, 2023. An orange-tinged smog caused by Canada's wildfires shrouded New York on Wednesday, obscuring its famous skyscrapers and causing residents to don face masks, as cities along the US East Coast issued air quality alerts. (Photo by Ed JONES / AFP) / ED JONES Ampliar The Manhattan skyline is seen past people wearing face masks while walking along a pier as smoke from wildfires in Canada cause hazy conditions in New York City on June 7, 2023. An orange-tinged smog caused by Canada's wildfires shrouded New York on Wednesday, obscuring its famous skyscrapers and causing residents to don face masks, as cities along the US East Coast issued air quality alerts. (Photo by Ed JONES / AFP) / ED JONES Cerrar

Tras buscar exhaustivamente las bases de datos de investigación y en estudios publicados en inglés entre enero de 2010 y abril de 2024, los autores seleccionaron 45 estudios (38 sobre la contaminación ambiental, 3 acústica y uno lumínica), de los que 29 se sometieron a un metaanálisis y 16 a una revisión.

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¿Qué dicen los datos?

El análisis mostró que la exposición a corto plazo (menos de seis meses) a partículas finas en suspensión PM2.5 (13 estudios) y PM10 (7 estudios) y la exposición a largo plazo (durante más de seis meses) a PM2.5 (6 estudios) y NO2 (7 estudios) se relacionan de manera “estadísticamente significativa” con el riesgo de muerte por suicidio, los intentos y pensamientos suicidas.

Además, la revisión reveló la relación con otros contaminantes del aire, como el dióxido de azufre (SO2), el ozono (O3) y el monóxido de carbono (CO), y con la contaminación acústica.

El limitado número de estudios impidió evaluar los efectos de la contaminación del agua y la luz.

¿Cuál es la relación entre la contaminación y el suicidio?

Por último, el análisis halló asociaciones claras entre el riesgo de muerte por suicidio o pensamientos suicidas y los factores sociodemográficos.

Los autores explican que el hecho de que la contaminación influya en el riesgo de conductas suicidas se debe a que los contaminantes atmosféricos, incluidos PM2.5, PM10, NO2, SO2 y O3, y el agua contaminada con arsénico, plomo, litio o nitrato, causan inflamación crónica y daño nervioso, lo que altera la función cerebral e influye en el estado de ánimo y la capacidad de resistencia al estrés.

También recuerdan que hay evidencias de que la contaminación acústica influye en algunos trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión y de que la exposición al ruido ambiental (como el tráfico nocturno o ferroviario) genera estrés crónico y altera el reloj biológico.

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Contaminación del aire reduciría expectativa de vida en hasta seis años. Foto: Getty Images Ampliar Contaminación del aire reduciría expectativa de vida en hasta seis años. Foto: Getty Images Cerrar

Políticas de salud ambiental y prevención

Aunque los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos, entre ellas el reducido número de estudios disponibles sobre cada resultado, concluyen que los resultados “ponen de manifiesto la importancia crucial de reconocer las exposiciones ambientales como factores de riesgo modificables en los esfuerzos de prevención del suicidio”.

“La integración de la salud ambiental en las políticas de salud mental, mediante la colaboración intersectorial, las estrategias de reducción de la contaminación y las intervenciones de salud pública específicas, podría desempeñar un papel vital en la reducción del riesgo de suicidio y en la mejora del bienestar mental general de la población”, escriben los autores.