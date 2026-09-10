Tasa de suicidio: ¿Cómo está Colombia respecto a otros países del mundo? psiquiatra advierte aumento

Yahira Guzmán, psiquiatra y profesora de investigación en la Universidad de La Sabana habló en los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio sobre el avance que hemos tenido en temas de salud mental, protección y prevención del suicidio.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la psiquiatra afirmó lo que se “hacer un énfasis en que aquellas personas que de pronto puedan estar pasando por algún sufrimiento, independientemente de la edad, del género o de la situación por la cual están pasando, tienen la posibilidad de levantar la mano y de pedir ayuda”.

Además, buscan brindarle ayuda a las personas que están al rededor de los que piden algún tipo de apoyo y que así, puedan brindarlo de manera apropiada.

Ante el anuncio de la Procuraduría General de la Nación, en el que indicó que va a hacer un seguimiento estricto de vigilancia y control a las políticas públicas de salud mental y a la protección del derecho a la vida y la salud, la experta afirmó que las entidades o los organismos de control sí deben hacer seguimiento a estas situaciones, pues según menciona, las tasas de suicidio han incrementado.

“Lo que necesitamos es que las personas puedan tener un fácil acceso a una atención en salud mental. Entonces creo que desde el punto de vista político sí se necesita hacer el seguimiento. Se han hecho algunas cosas que han ido en mejoría de la atención de los pacientes, pero algo debe estarnos fallando de pronto porque las tasas de mortalidad de todas maneras se han ido incrementando con los años”, afirmó.

¿Cómo se detecta la depresión en un niño?

Hay muchos casos en los que los niños o adolescentes no se comunican con su familia y terminan tomando decisiones en contra de su vida. Sobre esto, Guzmán detalló siempre hay que estar al tanto de la forma de ser de los pequeños.

“Si es un niño que siempre toda la vida ha sido muy callado y no socializa mucho, digamos que esa es una conducta, una pauta que ya venía teniendo, pero si es un niño que de un momento a otro, siendo sociable, llevando un comportamiento más o menos adecuado, con un rendimiento más o menos promedio, decae en su rendimiento académico, empieza a presentar aislamiento o algunos comportamientos como irritabilidad, lo mejor sería llevarlo donde un experto para que haga la evaluación completa, y determine si eso está ahí o no”, aseguró.

¿Cómo está Colombia con respecto a otros países del mundo?

Aunque las tasas más altas, por ejemplo, están en Europa, en los países nórdicos, e inclusive, en Canadá, la experta señaló que en Colombia viene creciendo la tasa de suicidios.

“Hace algunos años la tasa estaba alrededor de 5.1, más o menos. Y ahorita está en 6, 6.5, 6.7, dependiendo del año de publicación de los registros de medicina legal”, dijo.

Comparado a los países industrializados, según dijo la doctora Guzmán, estamos con una tasa más bajita, debido a que el promedio está entre 10 y 20 o 9 y 20 por 100.000 habitantes a nivel mundial, pero mientras en Colombia va aumentando, en esos países va disminuyendo.