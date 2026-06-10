Ecopetrol asegura que hidrocarburos hallados en caño de Barrancabermeja son de origen natural

Ecopetrol aseguró que la presencia de hidrocarburos en un caño de la vereda Varasanta, en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja, corresponde a un fenómeno natural y no a una afectación causada por sus operaciones.

La compañía explicó que el material hallado proviene de un afloramiento natural de hidrocarburos, una condición que, según indicó, es conocida por las autoridades ambientales competentes.

“Este evento corresponde a una condición natural ajena a las operaciones de la Empresa”, señaló Ecopetrol a través de un comunicado.

Aunque afirmó que la situación no está relacionada con su actividad operativa, la empresa informó que instaló barreras de contención y dispuso un camión de vacío para recolectar el hidrocarburo y mitigar el impacto ambiental en la zona.

Ecopetrol reiteró que estos afloramientos naturales se presentan en algunos sectores petroleros y aseguró que continuará acompañando las acciones necesarias para proteger el entorno donde fue reportada la situación.