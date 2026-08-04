Procuraduría interviene por posibles daños ambientales por actividad petrolera en Barrancabermeja

Las denuncias de habitantes del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, por presuntas afectaciones ambientales derivadas de la actividad petrolera ya están bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación.

El organismo de control realizó una visita a la vereda Alfonso López para escuchar directamente a la comunidad, que asegura estar preocupada por posibles impactos sobre los recursos naturales, el entorno y las condiciones de vida de las familias que habitan este sector del Magdalena Medio.

Durante el recorrido, los residentes expusieron sus inquietudes frente a lo que consideran posibles afectaciones ambientales asociadas a las operaciones petroleras que se desarrollan en la zona. Aunque por ahora no existe un pronunciamiento técnico que confirme dichas denuncias, la Procuraduría decidió intervenir desde su función preventiva para verificar que las autoridades competentes atiendan la situación.

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Como resultado de la visita, el Ministerio Público anunció que impulsará la articulación entre las entidades encargadas de evaluar este tipo de casos, con el propósito de que se realicen los estudios técnicos necesarios y, si se encuentran afectaciones, se adopten las medidas contempladas por la legislación ambiental.

La actuación estará liderada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, que mantendrá un seguimiento preventivo al proceso y hará vigilancia sobre la respuesta que entreguen las autoridades ambientales y demás entidades con competencia en el tema.

Con esta actuación, la Procuraduría busca que las denuncias de la comunidad no queden únicamente en el papel y que exista una evaluación técnica que permita establecer si la actividad petrolera está generando impactos sobre el ambiente y la salud de los habitantes de este sector de Barrancabermeja.