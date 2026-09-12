Alerta en Bogotá: más de 4.500 intentos de suicidio se han reportado en 2026

El concejal Julián Sastoque alertó sobre el aumento de los intentos de suicidio en Bogotá. De acuerdo con cifras de Saludata, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se registraron 4.549 casos, lo que representa un promedio de 25 reportes al día. De mantenerse esta tendencia, la cifra podría superar los 9.000 casos al finalizar el año.

Las localidades con mayor número de reportes durante este 2026 son Suba, con más de 678 casos; Kennedy, con 621; y Bosa, con 471. Ante este panorama, Sastoque, autor de un Proyecto de Acuerdo que busca promover la enseñanza de primeros auxilios psicológicos en Bogotá, insiste que: “se debe fortalecer este tipo de formación para que la ciudadanía pueda responder de manera adecuada ante situaciones relacionadas con la salud mental y posibles escenarios de riesgo”.