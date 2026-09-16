Noboa decreta un nuevo estado de excepción y oficializa un toque de queda nocturno en Ecuador

AME2619. GUAYAQUIL (ECUADOR), 02/06/2025.-Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante un acto este lunes, en Guayaquil (Ecuador). Las Fuerzas Armadas de Ecuador recibieron este lunes dos nuevas unidades de los helicópteros H225 adquiridos por el Gobierno ecuatoriano al gigante aeronáutico europeo Airbus con el objetivo de reforzar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. EFE/ Ministerio de Defensa / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSy qué dijeron las TRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Ministerio de Defensa ( EFE )

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción durante sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó un toque de queda nocturno que regirá desde el 17 hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

El estado de excepción, que entró en vigor este martes tras la firma de un decreto ejecutivo, abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

También comprende los municipios Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay; Las Naves, en Bolívar y La Maná, en Cotopaxi.

Noboa fundamentó la medida en la existencia de una «grave conmoción interna» ocasionada por la actividad de las estructuras de crimen organizado, de manera que se suspende la inviolabilidad de domicilio y se permitirá a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

El alcance del decreto

En el decreto se recoge que la decisión también se sustenta en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que han concluido que los grupos criminales ubicados en esas zonas «diversifican sus fuentes de financiamiento» con distintas economías ilícitas, lo que les permite «mantener una alta capacidad de adaptación» a las acciones policiales ordinarias contra ellos.

Además, el escrito oficializa el toque de queda nocturno que ya adelantó el ministro del Interior, John Reimberg, la pasada semana, cuando explicó que se aplicaría en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos.

La medida regirá entre las 00:00 (05:00 GMT) y las 05:00 (10:00 GMT) entre el 17 y el 30 de septiembre y se corresponde con el tercer toque de queda en lo que va de año.

El último se produjo en el mes de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico. Más de 3.400 personas fueron detenidas entre los días 3 y 18 de ese mes.

Por su parte, el primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Asimismo, Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.