Día Mundial de la Prevención del Suicidio: la Procuraduría enfatizó la función del sistema de salud

Colombia

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio celebrado cada 10 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación anunció su seguimiento de vigilancia y control preventivo en las políticas públicas de salud mental y la protección del derecho a la vida y la salud.

La entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales, territoriales y a los actores del sistema de salud para continuar las labores de prevención del suicidio, además de eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud mental y garantizar la atención oportuna a personas en riesgo de suicidio.

Según las cifras del Instituto Nacional de Salud, el intento de suicidio incrementó un 5.6% en agosto, registrando 23.731 casos para el 2026, mientras que en 2025 solo fueron registrados 22.471.

Por otra parte, Medicina General reportó el comportamiento del suicidio en Colombia, lo que ha registrado una tendencia baja, pasando de 1.352 casos en 2025 y 1.326 registros para 2026 con fecha corte en el mes de junio.

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Medidas en Colombia

La Resolución 0347 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social han establecido la “Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Conducta Suicida”, que tiene como propósito activar una respuesta integral y de atención oportuna frente a situaciones de riesgo.

De esta manera, el Ministerio Público solicitó a las entidades la implementación de estas medidas en los territorios, y del mismo modo fortalecer las redes de cuidado, la atención primaria en salud, la intervención en crisis, el seguimiento posterior a los intentos de suicidio y la articulación entre diferentes sectores como el de salud, educación, trabajo, justicia, deporte, cultura y tecnologías de la información.

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