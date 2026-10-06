México revisará sus unidades neonatales tras investigar muertes de bebés en Jalisco

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció este martes una revisión de sus 77 unidades de cuidados intensivos neonatales en todo México, mientras una auditoría independiente investiga si infecciones hospitalarias estuvieron relacionadas con la muerte de varios recién nacidos en un hospital de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco.

El caso se concentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, donde el IMSS investiga varios fallecimientos después de detectar infecciones en bebés atendidos en distintos momentos entre mayo y julio.

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El director del IMSS, Zoé Robledo, evitó confirmar este martes versiones que elevan a 15 el número de fallecidos y advirtió de que detectar una bacteria en un bebé que murió no implica que la infección haya provocado necesariamente su fallecimiento.

El Instituto había informado que en seis bebés fallecidos una infección aparece entre las causas de muerte, aunque está pendiente determinar su relación con los decesos.

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Robledo anunció que ya comenzó una auditoría clínica colegiada independiente que revisará los expedientes caso por caso para determinar si hubo infecciones asociadas a la atención médica, si causaron o contribuyeron a las muertes, si existieron fallas evitables y cuál fue su origen.

Los microorganismos identificados serán analizados además por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para establecer el origen de los brotes y su posible relación con los casos.

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Paralelamente, la Secretaría de Salud creó un Comando Operativo para revisar las 77 unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS, que cuentan en conjunto con 660 cunas de calor radiante.

Las inspecciones comenzarán en Jalisco y analizarán las infecciones registradas, microorganismos detectados y uso de antibióticos, además de prácticas como lavado de manos, cuidado de catéteres, limpieza, agua, drenajes y número de trabajadores por bebé.

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“Se busca dónde identificar fallas en los procesos. No es una revisión que busque culpables”, afirmó Robledo.

La unidad investigada tiene 32 cunas y es la segunda UCIN más grande del IMSS. En lo que va de 2026 han nacido 2.695 bebés en ese hospital y 552 han requerido cuidados intensivos.

El IMSS separó temporalmente de sus cargos al director del hospital y al responsable de la unidad neonatal mientras avanzan las investigaciones. Algunas familias, por su parte, han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República.

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