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La juventud no acepta que la sigan maltratando: Rodrigo Arenas, diputado de La Francia Insumisa

Rodrigo Arenas, diputado francés del partido de izquierda La Francia Insumisa, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las fuertes protestas estudiantiles en el país galo.

“Hay un malestar multimillonario en Francia acerca de los estudiantes y los alumnos, esa es una realidad. Lo que vemos es una juventud que no acepta que la sigan maltratando”, afirmó.

Se refirió también al primer ministro francés, Sébastien Lecornu, como la primera persona en ese cargo que entró a la historia por “volarle la mandíbula y los dientes a un menor de edad”.

Es por esto que destacó el papel de los jóvenes manifestantes y su valentía para seguir en las calles de manera pacífica.

¿Todas las manifestaciones han sido pacíficas?

Reconoció que no todas las manifestaciones han sido pacíficas, pues hubo personas que agredieron a otros o a las autoridades.

“La verdad sí hubo personas de la educación nacional que fueron violentadas, hubo escuelas y bibliotecas que fueron violentadas y eso no es aceptable”, indicó.

No obstante, señaló que hubo varias noticias falsas en redes sociales sobre estos hechos violentos de los protestantes.

“No se puede minimizar o desacreditar el movimiento estudiantil fijando dos o tres eventos”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí: