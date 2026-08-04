Veeduría de Moniquirá pide repetir estudios por presunta afectación ambiental de Pollos El Dorado

Moniquirá

La Veeduría Ambiental de ECOVER aseguró que los acuerdos alcanzados con la Gobernación de Boyacá para atender las denuncias por presuntas afectaciones ambientales atribuidas a la empresa Pollos El Dorado no se han cumplido, por lo que la comunidad analiza nuevas acciones de protesta.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente de la Veeduría Ambiental, José Agudelo, afirmó que los compromisos establecidos durante una mesa de concertación realizada el pasado 29 de abril no fueron ejecutados por las entidades que participarían en el proceso.

"La problemática continúa porque ellos siguieron con la producción de pollos y los acuerdos no se cumplieron“, aseguró Agudelo, quien recordó que entre los compromisos estaba la realización de un estudio técnico ambiental con la participación de la Secretaría de Salud de Boyacá, la Secretaría de Ambiente y el ICA.

El líder comunitario señaló que la comunidad rechaza los resultados del estudio que será socializado por las autoridades, al considerar que el proceso no fue imparcial.

"No vamos a aceptar esos resultados porque no hubo cumplimiento de los acuerdos ni imparcialidad en el desarrollo del estudio“, manifestó.

Agudelo sostuvo que, según la comunidad, varias de las visitas técnicas no contaron con la presencia de los representantes de la veeduría y denunció que durante una de las inspecciones no se permitió el ingreso de teléfonos celulares a los voceros ciudadanos, mientras que los funcionarios de las entidades sí pudieron utilizarlos.

"¿Dónde está el principio de imparcialidad? A nosotros no nos permitieron ingresar con celulares para registrar evidencias“, cuestionó.

El presidente de la Veeduría también expresó preocupación por la situación ambiental del municipio y advirtió sobre el impacto que podría generar la temporada seca en las fuentes hídricas de la región.

"El río Moniquirá ya empezó a disminuir su caudal y apenas llevamos unos días de verano. Nos preocupa qué va a pasar si esta situación se prolonga“, afirmó.

Asimismo, aseguró que las granjas de Pollos El Dorado están ubicadas cerca de importantes fuentes hídricas y consideró que las autoridades deben priorizar la protección del recurso.

"Nos preguntamos qué está primero: el agua o la empresa“, expresó.

Sobre el estudio adelantado por el ICA, Agudelo aseguró que la comunidad tiene dudas frente a la metodología utilizada, pues, según dijo, las trampas para identificar los insectos fueron instaladas lejos de las viviendas afectadas.

"En nuestros hogares nunca colocaron las trampas; las ubicaron en los cultivos. Por eso creemos que ese estudio no refleja la realidad que vivimos“, indicó.

El vocero también denunció que durante el tiempo en que se desarrolló el estudio la empresa habría intensificado las fumigaciones, situación que, según afirmó, ocasionó la muerte de abejas y afectaciones en la salud de algunos habitantes.

Finalmente, José Agudelo aseguró que la comunidad continuará defendiendo sus derechos ambientales y colectivos y no descartó nuevas movilizaciones si las autoridades no adoptan medidas frente a las denuncias.

"Estamos evaluando todas las acciones que sean necesarias para seguir defendiendo los derechos de las comunidades afectadas. Llevamos años denunciando esta situación y seguimos esperando una solución“, dijo.