Alcaldía de Barrancabermeja denunciará a la CAS por autorizar vertimientos de planta avícola

La Alcaldía de Barrancabermeja anunció que denunciará ante la Fiscalía a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) por el permiso que otorgó para el vertimiento de aguas residuales de planta avícola Avidesa Mac Pollo.

El caso se registra en la vereda El Cucharo, una zona rural del corregimiento La Fortuna, donde está ubicada la planta avícola de Avidesa Mac Pollo.

En ese mismo sector está la quebrada Las Margaritas, donde, según la Alcaldía, la CAS autorizó los vertimientos que hoy son objeto de la denuncia por presunta contaminación ambiental.

La administración asegura que este vertimiento podría impactar la ciénaga San Silvestre, de donde se abastecen cerca de 250.000 habitantes.

La decisión se conoció luego de una inspección realizada por la Secretaría de Ambiente, tras una denuncia de campesinos de la vereda El Cucharo, quienes alertaron sobre la contaminación en esta quebrada y la muerte de animales.

De acuerdo con el secretario, la CAS permitió que la planta avícola descargara 56,1 litros por segundo de aguas residuales, es decir, más de 4,8 millones de litros diarios. Esa autorización fue otorgada mediante la Resolución 877 del 16 de diciembre de 2024.

El funcionario señaló que la Quebrada de las Margaritas es pequeña, que su caudal es menor y que no tiene la capacidad para la autorización de vertimiento que se otorgó.

Asimismo, aseguró que al realizar las pruebas de oxígeno disuelto en la quebrada, el resultado marcó cero, explicando que bajo esas condiciones “no puede haber vida” animal o acuática allí.

Frente a esta situación, la Alcaldía anunció que solicitará la suspensión inmediata de los vertimientos mientras avanzan las investigaciones y presentará denuncias ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades en el licenciamiento ambiental.