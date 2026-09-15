Guerra contra Irán le ha costado 38.000 millones de dólares a Estados Unidos

El memorando establece la línea que tendrá el acuerdo que negociarán ambos gobiernos para acabar la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La guerra con Irán le ha costado a Estados Unidos alrededor de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto, informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista.

El conflicto estalló el 28 de febrero de 2026 con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

“Hasta el 1 de agosto de 2026, el conflicto armado con Irán le ha costado al Departamento de Defensa aproximadamente 38.000 millones de dólares”, señaló la CBO (por sus siglas en inglés) en un informe.

Añadió que, dependiendo de la intensidad de las hostilidades, los costos mensuales podrían situarse entre 2.000 y 3.000 millones de dólares o más si la guerra continúa.

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Las cifras reflejan el costo de reemplazar las municiones gastadas y el equipo perdido en combate, así como el aumento de los precios de combustible para las fuerzas armadas, entre otros factores, señaló el informe.

El costo de reemplazar la munición utilizada hasta el 1 de agosto se estimó en 21.700 millones de dólares, y la CBO señaló que esos reemplazos fueron el componente individual más grande de los costos asumidos por el Departamento de Defensa en el conflicto.

La comparación entre los gastos reportados en interceptores de defensa antimisiles y el número total adquirido por el departamento sugiere que Estados Unidos “probablemente ha utilizado entre la mitad y dos tercios de su inventario de esa munición desde junio de 2025”, advirtió la CBO.

El análisis se elaboró tras una solicitud de información que hicieron varios legisladores demócratas.

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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en julio que la guerra con Irán había costado 37.500 millones de dólares.

La CBO estimó que el principal efecto económico del conflicto con Irán tiene que ver con las presiones inflacionarias debido a las interrupciones en el suministro de petróleo y gas natural.

Irán respondió a la ofensiva con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los costos.

El CBO estima ahora que la inflación en el primer trimestre del próximo año será 0,5 puntos porcentuales más alta de lo que había proyectado en febrero, en referencia al índice de precios de los gastos de consumo personal.