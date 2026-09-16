Asociación Madres del Catatumbo lamenta muerte de menor de 17 años tras caer en un campo minado

Catatumbo

En la región del Catatumbo continúa la consternación por la muerte de un menor de 17 años, tras caer en un campo minado, en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Desde Madres del Catatumbo por la Paz expresaron su preocupación por la muerte del joven Víctor Corzo, en la vereda Vetas del Oriente, cuando este desempeñaba labores de campo.

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“Hoy nos duele el alma. Desde la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz levantamos nuestra voz con tristeza, indignación e impotencia ante la muerte de uno de nuestros niños”, expresó la organización a través de un comunicado.

En este escrito señalaron que el joven que perdió la vida tenía “una vida por delante, sueños, una familia y una comunidad que hoy llora su partida”, y rechazaron que los menores de edad continúen expuestos a escenarios de violencia.

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“Nos duele profundamente que nuestros niños sigan siendo quienes ponen sus vidas en medio de una guerra que no les pertenece”, afirmó la asociación.

Piden protección para los menores en el Catatumbo

En este comunicado a la opinión pública, la organización social recordó que durante años han solicitado medidas que garanticen la protección de los niños y jóvenes en el Catatumbo, sobre todo en medio de los escenarios de violencia que históricamente ha vivido esta región del país.

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“Ellos necesitan oportunidades, educación, acompañamiento, protección y un futuro digno. No necesitan armas. No necesitan guerra. No necesitan ser utilizados ni expuestos a la violencia”.

Además le están pidiendo a los entes encargados de proteger los derechos de los menores en Colombia, que actúen y tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de esta población catatumbera.

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“Nos duele profundamente que nuestros niños sigan saliendo de sus casas sin saber si van a regresar”, señaló el colectivo.

“No son una cifra más”

En este comunicado, la organización social enfatizó que las muertes de niños y jóvenes en el Catatumbo, más que una cifra, representa un quiebre en una familia que pierde a uno de sus integrantes.

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“Estos niños tienen nombre, tienen rostro, tienen una familia, tienen madres que los han visto crecer y comunidades que los quieren. No son una cifra más, ni pueden convertirse en una estadística de esta guerra. Son nuestros niños y tienen derecho a vivir”.

Desde Madres del Catatumbo por la Paz hicieron un llamado concreto: “No más niños para la guerra. No más madres llorando a sus hijos. Nuestros niños merecen vivir”.